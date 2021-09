2.400 ribeirenses demandan la cobertura de ausencias de personal en su centro de salud

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza entregó ayer al mediodía en el registro del Concello de Ribeira unas 2.400 firmas recogidas en 11 días para demandarle a la Xerencia da área sanitaria la cobertura de las ausencias del personal del centro de salud de Ribeira, sobre todo las que llevan vacantes más de un año. José Manuel Sanmiguel, representante sindical de la CIG en ese colectivo, dio a conocer que el día en que se inició la recogida de firmas, en el turno de tarde del ambulatorio de Santa Uxía se produjo una situación que fue un reflejo de lo que viene sucediendo de forma habitual y que denuncian de manera reiterada, y fue que sólo estaban 3 de los 5 médicos, además de que no había pediatra “e, o que me parece bastante grave, non había médico no PAC”, por lo que los tres que estaban tuvieron que atender los cupos de los otros facultativos y las urgencias, y teme que ello puede traer como consecuencia que sufran bajas. Afirmó que el Sergas recurre a la “escusa” de que no se cubren las ausencias al no haber médicos y enfermeros disponibles, pero cree que lo que debería hacer es preguntarse el motivo de que no los haya, “pois posiblemente marcharon a sitios con contratos con estabilidade e onde se ten en estima o seu traballo”.