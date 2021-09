Sanxenxo ultima su puesta a punto con más de 70 operarios para recibir el sábado a La Vuelta

El Concello de Sanxenxo se prepara para recibir este sábado a los corredores de La Vuelta España con la puesta a punto de los espacios por los que discurrirá el pelotón. Un equipo de más de 70 trabajadores municipales participan en el operativo para velar por la seguridad y el buen estado de los espacios de la prueba deportiva que será retransmitida y seguida por 341 medios locales, nacionales e internacionales.



El gobierno de Telmo Martín, consciente de que se trata de una gran oportunidad para activar la economía y transmitir la mejor imagen de Sanxenxo desde tierra y aire inició ayer por Dorrón y Bordóns, tanto el desbroce de los márgenes de la carretera como el barrido, algo muy importante para evitar caídas de los corredores. Estos trabajos se repetirán por todo el recorrido de La Vuelta en Sanxenxo y Portonovo que recorrerá las calles de Augusto González Besada, Paseo de Silgar, Recta de Baltar, Avenida Rafael Picó, Avenida de Pontevedra, Caneliñas, Avenida de Orense, Rúa da Perla, Travesía de A Lanzada, Recta de Baltar, Circunvalación, Rúa Progreso, Avenida León y PO-308 hasta Areas, donde finaliza el tramo neutralizado y comienza la carrera.









Dispositivo de tráfico





Los estacionamientos de los viales por los que transcurra el pelotón deberán estar libre de vehículos. Por ello, desde esta mañana se colocarán las vallas informativas en las distintas calles para que antes de la una de la madrugada del sábado, los propietarios de los coches dejen libre el espacio, y en caso de que no se cumpla, se retirarán con grúa. En cuanto al dispositivo de tráfico, el Paseo de Silgar y la zona portuaria estará cerrada al tráfico desde las 10 de la mañana del sábado hasta la salida prevista para las 11:47 horas, luego el corte será intermitente para la salida de los 23 autobuses, 120 vehículos y hasta 15 trailers de la organización que se ubicarán en la Praza do Mar y el entorno portuario. El parking de Nauta se cerrará a las 9:30 horas. En el resto de los viales los cortes y aperturas se realizarán a medida que pase el pelotón.



La Policía Local destinará 30 agentes al operativo con 21 puntos de control en cruces a lo largo de la prueba neutralizada. También participará un equipo del servicio de Emerxencias de Sanxenxo en labores logísticos y de seguridad.



En cuanto a los puntos de carga y descarga, para facilitar la labor comercial se habilitará la zona de vehículos especiales delante del Concello y la de enfrente del Pazo Patiño, en la Rúa Madrid, y toda la Rúa Cesteiros, ya que no se podrá acceder al de la Praza dos Barcos desde las 10 horas.