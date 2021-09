EncestaRías pondrá a la venta 150 abonos más

La venta de entradas para el VI Torneo EncestaRías dará una segunda y última oportunidad a aquellos aficionados que aún no dispongan de su abono. Tras agotarse los 200 abonos puestos a la venta el pasado 13 de agosto en 24 horas, la organización sacará, este día 4, 150 abonos más a la venta.



Todas aquellas personas interesadas en hacerse ya con su abono podrán hacerlo a partir de las 10.00 horas del próximo sábado tanto por vía online como de manera física. Las entradas en taquilla solo se podrán a la venta en Fontecarmoa en el caso de no completar aforo previamente.



El evento, que reunirá en Vilagarcía a clubes ACB de la talla de Joventut de Badalona, Unicaja de Málaga, Río Breogán y Monbus Obradoiro, tendrá lugar el 10 y 12 de septiembre tras un año de receso debido a la pandemia.



El precio del abono para los cuatro encuentros con equipos ACB en el pabellón de Fontecarmoa ha sido fijado en 40 euros, siendo imposible establecer diferentes precios en materia de edad. Aquellas personas que lo adquieran a través de internet tendrán que asumir los gastos de gestión fijados en 2,8 euros.



Los puntos de venta físicos, donde las entradas también estarán disponibles son las tiendas de deporte Mobu en Vilagarcía y Tiro Libre en Santiago. El enlace para la compra telemática



Desde la Asociación Deportiva y Cultural EncestaRías, organizadora del torneo, recuerdan que sólo se podrá acceder al interior del recinto con mascarilla y no se podrá comer ni beber en el interior.



Bajo formato de cuadrangular, se jugará el viernes 10 de agosto el Río Breogán-Joventut (19:00) y el Monbus Obradoiro-Unicaja (21:15). Ya el domingo 12 se disputará el tercer y cuarto puesto (10:45) y la final (13:00).