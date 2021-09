Autovías en globo

En mis primeras épocas como periodista en la estación veraniega escaseaban las noticias y en las redacciones afloraban las que se conocían como las serpientes del verano. Lo que quería decir que muchas informaciones que quizás hubieran pasado desapercibidas adquirían carta de naturalidad y solían consumir grandes espacios, sobre todo de letra impresa para que sus contenidos llegasen al gran público.



Desde hace unos años los denominados globos sondas de los políticos suelen ser la antesala del rumor, mal infundado casi siempre, sin responder a las preguntas clásicas que nos tenemos que hacer los periodistas y se suelen convertir en noticias bastante controvertidas.



A lo largo del verano el tema de las autopistas y el pago por su utilización ocupó titulares y muchas informaciones hasta que al final en Galicia se consiguiera una rebaja en totalidad para el tramo de retorno. Y ahora cuando el tema parecía que se comenzaba a normalizar y cuando desde los poderes públicos los políticos que tienen competencias en la materia reclaman la misma igualdad para Galicia que para otras comunidades autónomas en lo relativo a la desaparición de las casetas para el pago del peje, el Gobierno de España suelta un nuevo globo sonda: dentro de tres años, en el 2024, habrá que pagar por utilizar las autovías que actualmente son gratuitas en todo el territorio nacional.



Creo que la información, por el momento, no tiene credibilidad. Es un tema que al ejecutivo nacional le encantaría puesto que aportaría muchos beneficios a las arcas recaudatorias del Gobierno. Espero que no se vaya a materializar. Y me baso en tres preguntas claves: Cómo (la forma de hacer el cobro); cuándo (en qué fecha será aprobado por los representantes de la soberanía popular), y cuánto (el céntimo por kilómetro recorrido del que se habla). Las autovías desde su construcción son de consumo popular y gratuito. Pensando mal a lo mejor el Gobierno lo que pretende es un impuesto directo a los que disponemos de vehículos de motor. En fin, sigo creyendo que el pago obligatorio de las autovías está en globo.