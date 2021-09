Una ruta guiada por Xurxo Souto y La Duendeneta conforman las actividades paralelas de Revenidas

Revenidas es mucho más que los conciertos del festival y que los que se hacen a bordo del Chasula y eso lo saben aquellos más asiduos a la cita de Vilaxoán. Este año no iba a ser diferente y la organización ha vuelto a establecer un calendario con actividades paralelas que arrancan el próximo miércoles día 8. Lo hacen con una ruta a cargo del que es casi un vilaxoanés más, el polifacético Xurxo Souto. En el “Redescubre Vilaxoán con Xurxo Souto” los participantes podrán conocer un poco más de esta villa marinera a partir de las seis de la tarde. El aforo es de 25 personas y, aunque es gratuito, hay que reservar en www.revenidas.com. Ese mismo día a partir de las 21 horas tendrá lugar una sesión de La Duendeneta by Fest Galicia. Carlos Crespo hará un recorrido por el pasado y el presente de la música gallega.



La programación paralela continúa el jueves 9 a las siete de la tarde con Félix Rodríguez y Fran Rei con “Saaabor!”, un espectáculo cómico para todos los públicos que mezcla magia, humor y ritmo con la gastronomía como telón de fondo.



El viernes 10 llega otro de los imprescindibles en el Revenidas, el incombustible Peter Punk, a partir de las siete de la tarde.



Por su parte Paco Nogueiras será el protagonista de la actividad del sábado 11 a las siete. Presentará “Extra!”, un espectáculo basado en el libro CD que lleva el mismo nombre y que en realidad es un diario musical en el que tienen cabida las noticias más curiosas, los temas más diversos y los sucesos más especiales, siempre con ritmo y humor.



Las actividades paralelas del Revenidas se cierran el domingo, también a las siete de la tarde, con el espectáculo “Desastrounatus”. Este une voladores con mucho humor con Raquel Veganzones y Girisho Gordon, graduados en la escuela londinense The Circus Space.



Todas las actividades tendrán lugar en la Praza Rafael Pazos y son gratuita hasta completar aforo. Solo la ruta con Xurxo Souto requiere de inscripción previa.



Cabe recordar que estas actividades aderezan los conciertos en el recinto -y también los que son fuera- que sonarán los días 9, 10, 11 y 12. Sobre el escenario se subirán nombres reconocidos como As Tanxugueiras, Talco, Los Chikos del Maíz o Ciudad Jara entre otras propuestas variadas.