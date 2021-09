Mareando la perdiz

Desde hace varios días se vienen publicando en este Diario de Arousa, las reivindicaciones de una asociación llamada “Arousa Moza” con la pretensión de que el Concello de Vilagarcía no les desaloje del Liceo Casino, comprado por el mencionado Concello en abril de 2.020, para dedicarlo a Biblioteca Municipal ya que, la que tiene actualmente en la Casa de Cultura, se ha quedado pequeña y los ruidos por celebraciones, que allí se hacen, molestan grandemente a los usuarios de la misma



Es menester aclarar que, en las primeras conversaciones entre Concello y Liceo Casino, se barajaba la posibilidad de que el Concello cediese una parte del inmueble para que el Liceo Casino pudiera seguir con sus actividades, posibilidad esta que se vio frustrada posteriormente por cuanto el Concello indicó que necesita la totalidad del inmueble. La venta daba la posibilidad, como mejora, a optar por hacer un convenio para poder continuar su actividad en algún otro lugar con duración y condiciones pactadas.



La mencionada Asociación se ha propuesto forzar al Concello para, incluso con recogida de firmas y reiteradas manifestaciones en la Prensa, el Concello debilite su postura y acceda a ello pese a que su estancia en el Liceo Casino es mediante un simple convenio (Incumplido por Arousa Moza) según el cual se les autorizaba a utilizar las instalaciones de prestado, es decir, en tanto en cuanto la propiedad no la necesitaba y por lo tanto, manifestaciones como que el Concello prefiere verlos en locales de apuestas o en bares es una declaración que no viene a cuento y totalmente fuera de lugar. De hecho, el Concello ya comunicó a su Presidente que le prohibían sus “actuaciones” en estas dependencias municipales sin autorización expresa según carta de fecha 5 de Agosto de 2.021 pudiendo solicitar otras instalaciones municipales al igual que otros colectivos culturales.



Ahora se preguntan: ¿Por que a ellos no se les permite permanecer en el Liceo Casino y a los socios del Casino si?. Pues por una razón muy simple: Porque aunque ya vendida, de momento estamos en nuestra casa la cual tendremos que abandonar irremisiblemente una vez se proceda a la subasta de las obras a realizar ya que, aunque “Arousa Moza” no lo sepa, hace más de dos meses que los técnicos tomaron las medidas de todo el inmueble y el proyecto ya está realizado.



Debe recordarse pues, a esa asociación juvenil que, en el caso muy improbable de que el Concello les cediese parte del inmueble, el Liceo Casino tendría prioridad absoluta sobre esa parte pues así se había concertado, aunque de palabra, con el Sr. Alcalde, en las primeras conversaciones sobre el particular que nos ocupa.

De momento el Liceo Casino ya está buscando un local para continuar con sus actividades y esperemos que la mencionada asociación juvenil haga lo mismo pues de no ser así el Liceo se vería obligado a recurrir a medios que retrasarían la ejecución de las obras de la biblioteca que tanto necesita Vilagarcía.