Al 24 de abril de 1994 se remonta la fecha del último partido de Segunda B del Arosa en A Lomba. Esta tarde a partir de las 20 horas (TVG2) el equipo de Vilagarcía se reencuentra con la categoría, ahora Segunda RFEF, para medirse al Arenteiro en el estreno liguero. Un partido que viene marcado por las diferentes sensaciones de pretemporada de ambos equipos, que otorgan un mayor favoritismo a los visitantes, también recién ascendidos.



El Arenteiro llega a A Lomba sin conocer la derrota en verano, a pesar de haberse medido a rivales de Primera RFEF como Deportivo (1-1), Racing de Ferrol (1-1) o Celta B (3-0), de Segunda RFEF como el Coruxo (1-1) y a rivales potentes de Tercera como Fabril (1-1), Lugo B (4-0), Vilalbés (0-2) y Barco (1-4). Al Arosa le espera un hueso en su estreno.



El equipo de O Carballiño se reforzó con diez fichajes para este curso, el tercero de su historia por encima de Tercera División, entre los que destacan Adri Castro (Deportivo), Adrián Cruz (Pontevedra) o el ribeirense José Sobrido (Alavés). Tras “campeonar”, el equipo que entrena Fran Justo ha subido notablemente su nivel y apunta a ser uno de los grandes animadores de la competición entre los recién ascendidos.



La pretemporada del Arosa ha sido irregular, tanto a nivel de juego como de resultados. Pero en el vestuario saben que la competición es una historia completamente diferente y se sienten fuertes, arropados por su afición, en A Lomba, donde llevan 13 partidos seguidos sin perder en liga. “El equipo está con muchas ganas”, dice el técnico Jorge Otero, que tras una pretemporada sin apenas incidencias en el aspecto físico tiene la baja por sanción de Porrúa (2 partidos) y a Diego Diz y a Piay “con alguna molestia, aunque nada importante”.



No hay secretos entre el Arosa y el Arenteiro. Se conocen a la perfección. El último precedente celebrado en Barbantes fue sumamente igualado (0-0), táctico y cerrado. Entre las virtudes del rival, Jorge Otero apunta que “es un equipo muy intenso, lo tiene muy claro y lo hace muy bien, aprovecha muy bien los espacios, va a variar muy poco de lo que hace con su esquema 5-3-2, con jugadores de mucha calidad”. Para el entrenador local la clave es “empezar con mucha intensidad, hacerlos correr y no cometer errores en el centro del campo”.



Con la de hoy será la cuarta vez en los últimos cinco años que Fran Justo y el Arosa se crucen en el primer partido de liga. “Es muy curioso”, comenta el ourensano, que escapa del papel de favorito para el partido. “Las sensaciones de pretemporada fueron buenas y unidas a los resultados, pero hay que darle el valor justo y lo que realmente cuenta es la liga. Creo que vamos a ser dos equipos que vamos a estar parejos durante la temporada y ellos se han reforzado bien, van a ser competitivos y en casa van a ser muy fuertes. En A Lomba es muy, muy díficil ganar porque su afición empuja mucho”. En este sentido Otero dice no tener ninguna duda “de que la afición va a estar con el equipo, y el equipo lo va a dar todo para intentar ganar”.



Justo destaca del Arosa “su organización, su capacidad de sacrificio, te penaliza el error y a nivel individualidades ha sumado a jugadores que pueden decidir el partido”. Justo está contento con la plantilla confeccionada. “Dentro de nuestras posibilidades creo que nos movimos bastantes bien en verano”. El Arenteiro llega a Vilagarcía con sus 22 futbolistas disponibles, por lo que hará cuatro descartes.