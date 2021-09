Cambados duplicará el programa de la Festa do Albariño en su 70 aniversario con diez días

El Concello ya ha puesto en marcha la maquinaria para conmemorar en 2022 el 70 aniversario de la Festa do Albariño y después de dos años sin celebración en condiciones debido a la pandemia. El concejal de Cultura, Tino Cordal, avanzó ayer que se duplicarán los días de fiesta, hasta los 10, con inicio el 29 de julio con el concierto aplazado de la estrella del reguetón Nicky Jam.



Fue en el marco de la primera jornada de Albariño no Camiño, un programa que llena estos días la villa con multitud de actividades. Ayer se inauguró la muestra de carteles históricos de la fiesta por excelencia en el Museo do Viño, que tiene entrada gratuita todo el fin de semana. Tuvo lugar la primera ruta teatralizada con “Teatro no Garaxe”, catas, el concierto de Zeltia y Sabela y la primera “O Camiño sabe a Albariño”, una interesante mesa sobre la huella del patrimonio local en itinerario xacobeo, donde Sindo Mosteiro habló de la red asistencial de hospitales que existió para atender a los caminantes de la vía que unía el municipio con Caldas. Destacado es el caso del ya desaparecido en la isla de San Sadurniño y del que se puede ver un dintel con una concha –símbolo característico de estos hospitales de caminantes y pobres– en una casa moderna del barrio. También intervino Maribel Iglesias, quien habló del caso de Fefiñáns y abogó por la promoción de la vía marítima del camino desde A Guarda o desde otros puertos porque “non só empeza en Vilanova”, manifestó. También contó con la participación de la arquitecta Paula Afonso, que desgranó el proyecto municipal que elaboró para recuperar la escalinata de la iglesia de San Benito, en conflicto con Patrimonio actualmente, y Xoán Antonio Pillado.









Agenda para hoy





Hoy es el turno de Nuria de la Torre de Paco&Lola, Sonia Costa de Lagar de Costa y Elisa Rubí de Terra de Asorei en “Abrindo camiño: a presencia da muller na contorna do albariño”, a las 12 horas en A Calzada. Además, empiezan los talleres infantiles en A Xuventude y seguirán las catas de albariño en el Parque de Torrado (ambos con sesiones de mañana y tarde) y habrá una nueva caminata teatralizada sobre Santa Mariña (con salida a las 19 horas desde la iglesia parroquial).



En cuanto a los conciertos de la Praza de Fefiñáns, donde el Concello ha instalado una carpa por las posibilidades de lluvia, correrán a cargo de Sabela Trigo (18:30 horas) y Os Xesteira (20 horas). Además, a las 19 horas, Capitán Garfio actuará en el auditorio de A Xuventude para niños y jóvenes.