Pode exige el regreso del servicio nocturno de Policía tras varios robos en garajes de Cambados

Cambados ha registrado en los últimos días varios robos en garajes comunitarios para sustraer objetos de valor del interior de vehículos y Cambados Pode considera que el Concello debe mejorar su política de seguridad ciudadana. Así, llevará al próximo pleno de septiembre una moción donde, entre otras cuestiones, solicitará el regreso del servicio nocturno de la Policía Local para los fines de semana y festivos.



Su portavoz, José Ramón Abal Varela, explicó que “moitos veciños” solicitan que se retome este servicio ahora únicamente reservado para momentos puntuales, como la Festa do Albariño donde los turnos de los agentes se estiraron para poder patrullar todas las noches. No solo ya por cuestión de esos robos. Según el concejal, durante las noches de los fines de semana “prodúcense moitos incidentes e non teñen a onde acudir”.









Escasez de plantilla





No será la primera vez que se reclama el regreso de las guardias nocturnas. El servicio se anuló hace casi un lustro ante la falta de personal en la plantilla municipal y la reorganización de turnos en el cuerpo. Ahora Pode presentará una moción al respecto para su debate en el pleno de septiembre y similar a la de enero de 2020 tras la oleada de robos registrados en la urbanización de A Pedreira y que se aprobó por unanimidad, como recordó ayer el propio Abal Varela. De hecho, lamentó que “os acordos daquela sesión non foron cumplidos” y no es la primera vez que se queja de que el bipartito no da cumplimiento a acuerdos plenarios impulsados por su grupo. En aquel momento pedía una mejor coordinación entre Policía Local y Guardia Civil para incrementar la seguridad en el municipio con la contratación de más auxiliares durante seis meses, la petición de más efectivos en el cuartel cambadés y utilizar nuevas herramientas para la prevención de delitos como la instalación de cámaras de seguridad en los principales accesos a la localidad.