Un informe desvela graves deficiencias en el saneamiento de Vilanova y el PSOE exige solución al Concello

El PSOE de Vilanova arremetió ayer contra el Concello tras conocer un "demoledor" informe de la concesionaria del servicio de saneamiento donde alerta de la antigüedad y materiales obsoletos de redes y bombeos y otras deficiencias que se traducen en filtraciones y vertidos al mar y al subsuelo. Los socialistas señalan que es producto de "anos de falta de investimentos" municipales que "non podemos consentir", pues "pode alterar significativamente a actividade marisqueira e agraria" del municipio.









Vertido de Cabanelas





Otra cuestión destacada del documento de Espina y Delfín es que señala deficiencias constructivas en colectores de Framil y Serantes, que atraviesan fincas privadas recibiendo aportes de aguas limpias procedentes de desangrados de estos terrenos, raíces, etc. “sendo un dos principais puntos críticos dos vertidos que se producen no lugar de Cabanelas (Ribadumia)”. De hecho, hace años que existen denuncias y ahora la Xunta parece dispuesta a solucionar con un nuevo proyecto. A este respecto, la empresa también señala que “están sin recepcionar á espera de que se subsanen as deficiencias”.



El grupo liderado por el concejal Javier Dios promete "loita a fondo" contra lo que llaman alerta "negra" y para que la situación "reverta canto antes pois diso depende o sustento de moitas familias que viven do mar ou da agricultura". Además acusa al alcalde, Gonzalo Durán, de "cinismo" pues hace unos días, y tras conocer el informe, se pronunció "aos catro ventos sobre as excelencias da rede e que Vilanova será unha referencia de vertidos cero".





La firma destaca 13 calles con red unitaria y tuberías “maltreitas” de cemento que precisan cambiarse





El informe sobre el estado de la red de saneamiento fue solicitado por el propio gobierno local, ante la “insistencia” del PSOE, y también pone de manifiesto otros importantes problemas, en muchos casos, alertados desde años al Concello. Así, señala la necesidad de invertir en separar redes de fecales y pluviales y cambiar tuberías en el centro. En concreto destaca 13 calles donde habla de “maltreitas” tuberías de hormigón, en “mal estado” por los años, fuera ya de su vida útil, además de haber pozos de registro y arquetas con material obsoleto. Y en casos donde se han cambiado recientemente, como Luces de Bohemia, añade que “non acadaron un grao satisfactorio de funcionamento” y quedaron acometidas y pozos de registro de casas sin cambiar, manteniendo una infraestructura de materiales “obsoletos e permeables” llegando a haber filtraciones al subsuelo.



Para los socialistas es un escándalo pues "contamínanse por tanto as augas freáticas, tanto no centro urbano como en leiras de cultivo". Pero además, ahora entienden otros problemas como los "frecuentes malos cheiros".









Vertido a playas y O Esteiro









Sobre el colector general de fibrocemento que va por la orilla del mar en la zona del puerto, Espina indica que es preciso cambiarlo por uno de PVC para que sea totalmente estanco porque requiere frecuentes reparaciones por filtraciones y además recibe grasas y aceites de vertidos de industrias.



Como punto crítico, “é ben coñecido polas administracións”, señala la zona de As Patiñas- Castelete donde confluyen la mayor parte de las residuales del municipio mediante tres bombeos, pero el sistema no tiene capacidad suficiente, además de que los equipos están “fóra da súa vida útil”, así que “son continuos os vertidos” en épocas de lluvias a ambas playas y, de hecho, está previsto un proyecto de Augas de Galicia para un tanque de tormentas y un nuevo bombeo cuya ejecución urge Espina y Delfín. También revela vertidos en la ensenada de O Esteiro de alivios por sobrecargas en el sistema, al no haber red separativa, y domésticos en Currás.



Augas de Galicia también tiene previsto actuar en el bombeo número 1 donde los equipos son tan obsoletos que “a penas se atopan recambios para a súa reparación”. Pero la concesionaria también urge a renovar el bombeo de A Braña; colocar una tubería de PCV en la tajea que cruza delante del Consistorio hacia el Xardín Umbrío; descubrir los pozos ocultos en Framil y Serantes e impermeabilizarlos y eliminar los aportes de pluviales en András-Ousensa y Tarrío, entre otras cuestiones por problemas ya mencionados.