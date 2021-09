Podemos pide explicaciones por la discriminación de pruebas covid en gallego

Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en Común registró el pasado viernes una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del diputado Antón Gómez Reino, "sobre la discriminación lingüística por parte de las autoridades británicas para la admisión de pasajeros con prueba de antígenos en gallego".





En los últimos días varias viajeras a Reino Unido han hecho público que el personal de diversas aerolíneas ha rechazado su certificado de antígeno "porque estaba emitido en gallego" y, por tanto, no se les ha permitido embarcar.





"Es una violación absoluta del derecho lingüístico de las mujeres gallegas, nos sorprende que algunos países no acepten que existan lenguas cooficiales y que no se tengan en cuenta en una prueba de covid para viajar a otro país", ha expresado Gómez Reino en un comunicado remitido a los medios.





En la iniciativa, Unidas Podemos pregunta al Ministerio de Asuntos Exteriores si tiene conocimiento de que se denegará el embarque a las personas que presenten las pruebas en gallego", así como si está previsto tomar alguna medida al respecto".





Esta situación también puede estar ocurriendo en Alemania o Italia, por lo que Gómez Reino ha pedido al Gobierno que especifique "qué países están presentando este tipo de problemas".





"No es lógico que haya viajeros a los que no se les permita embarcar por presentar un documento en gallego, es nuestro idioma y tenemos derecho a utilizarlo", ha expresado Gómez Reino, que espera que esta situación "no se repita" y que el personal de las aerolíneas "acepte las pruebas covid en gallego, ya que tienen la misma validez que en castellano".