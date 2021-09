Alberto Varela:“Se Rosalía de Castro fose municipal limitariamos o seu uso ao tráfico pesado”

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, lo tiene claro. Cree que el tráfico pesado y los camiones deben usar el centro de la ciudad solo si no existe otra alternativa. El regidor vilagarciano reacciona a las peticiones realizadas desde Galicia Foro Empresarial, una entidad que ha remitido una carta a la Consellería de Infraestruturas para que, en ningún caso, apruebe la prohibición de que los camiones circulen por la avenida Rosalía de Castro.



Varela vuelve a hacer mención al acuerdo plenario de 2018 en el que todas las formaciones sin excepción se mostraron afines a que los camiones no pasasen por este céntrico vial y que usasen las circunvalaciones para desplazarse hasta lugares como el Puerto. “Dende aquel entonces non volvemos a saber nada neste sentido dende a Consellería”, explica el alcalde. De hecho tiene claro que “o vial é titularidade autonómica e son eles os que deben decidir. Eu teño claro o que faría se fose competencia municipal, porque é un vial con moitos atascos e a demanda da propia cidadanía é que os camións desaparezan do centro e aliviar o tránsito viario”. En todo caso no se plantea solicitar esa titularidad. Eso sí, reflexiona sobre los argumentos esgrimidos por Foro Empresarial. “Eu creo que tamén se contamina moito cando hai un vial atascado”, como es el caso de Rosalía de Castro. A nadie se le escapa que es este uno de los puntos conflictivos en cuanto a tráfico rodado de la localidad y que el uso más habitual de las circunvalaciones podrían aliviarlo en gran medida.