Se encadenan día y noche para evitar el cierre del único banco de Portas

Dos vecinos de Portas permanecerán encadenados día y noche y hasta mañana a las ocho de la tarde a las puertas de la única sucursal bancaria que queda en el municipio y que Abanca ya ha tomado la decisión de cerrar. Portas se queda así sin banco y con la única opción para los vecinos de desplazarse a Caldas para realizar cualquier tipo de gestión. “Algo intolerable e que deixa sobre todo á xente maior totalmente desamparada”, explicaba ayer uno de los encadenados. Es Roberto Vázquez, exalcalde de la localidad durante años, el que ha tomado la decisión después de “varios días falando con xente maior que choraba, porque a única forma para ir a Caldas é coller un taxi e moitos deles viven solos e cobran 400 euros. Como o van pagar?”. Vázquez se muestra indignado por una decisión que atenta, a su parecer, “totalmente contra o rural, que queda sen servicio algún”. El exalcalde asegura que “non facemos isto nin por nós nin por política, que quede claro, senón polos veciños. Porque isto non se pode consentir”. Asegura que “póñome de rodillas a quen faga falta para que por favor non nos saquen o banco daquí, como se temos que pagar os veciños o aluguer do local entre todos, pero ten que quedar”. Con esta vistosa protesta los dos vecinos buscan llamar la atención no solo del propietario de Abanca, sino también de las administraciones. “Pídollo á presidenta da Deputación, ao presidente da Xunta... que busquen unha solución”, añade. Entiende de hecho que el cierre de esta sucursal es “a morte en vida de moita xente maior que se ve desamparada”. Al propietario de Abanca le pregunta “que faría se fosen seus pais os seus sogros os desamparados? Pensa niso?”.Vázquez recuerda que años atrás la sucursal de Portas fue una “das que deu maior rendabilidade da provincia”.





Los dos vecinos abandonarán su protesta mañana a las ocho para unirse a la concentración convocada por todos los grupos políticos en protesta por este cierre. Será a las ocho y media de la tarde delante del banco.