Rescatan agarrado a una batea a un vecino de Madrid que se cayó de su tabla en O Grove

La buena coordinación de los servicios de emergencias posibilitaron esta tarde el rescate de un hombre que se cayó de su tabla de surf y permaneció agarrado durante horas a la cuerda de una batea en O Grove. Fue a las cinco y diez cuando un marinero encontró a la altura de Punta Pombeiro una tabla hinchable con vela y, al ver que no había nadie cerca, decidió dar la voz de alarma al 112. Alertados por lo sucedido una patrulla de la Policía Local del municipio decidió trasladarse a la playa de Mexilloeira, al ser esta una de las más utilizadas por los surfistas. Dado que hacía poco viento y que no había demasiada gente los agentes consiguieron saber -preguntando a las personas del arenal- que al filo de la una y media de la tarde habían visto salir a una persona con neopreno y chaleco manejando torpemente una tabla hinchable. Minutos antes Salvamento Marítimo había comunicado que su buque “Sargadelos” abandonaba la búsqueda al considerar que la tabla llevaba a la deriva varios días. Algo que no encajaba a la Policía Local, que volvió a alertar al 112 informándoles de las nuevas pesquisas, teniendo en cuenta además que en las inmediaciones de la playa de Mexilloeira había un vehículo aparcado con un aparato para hinchar colchonetas en el interior. Los agentes municipales pidieron que no se abandonara la búsqueda, al tener la certeza de que el hombre todavía se encontraba en algún punto del océano. Ante el aviso de la Policía Local de O Grove el 112 ordenó entonces reanudar el operativo y minutos después del hombre era localizado agarrado a la cuerda de una batea por la Guardia Civil.





El rescatado, vecino de Madrid, fue llevado al centro de salud de la localidad y su estado no reviste gravedad.