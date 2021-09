Ribeira Sacra, Oribio y Courel ya son Reserva de la Biosfera de la Unesco

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco ha aprobado la declaración de la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera.





En una sesión celebrada este miércoles, ha tomado la palabra el secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, Francisco José Cantos Mengs, quien ha agradecido a todos los miembros del consejo por haber aprobado esta nueva reserva.





Según ha señalado, con esta nueva declaración, España refuerza su compromiso con el programa MaB y con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.





Asimismo, ha precisado que con la inscripción de la Ribeira Sacra en la red mundial, España cuenta con 53 reservas de la biosfera, que ocupan el 12% del territorio y en las que viven casi dos millones de personas.