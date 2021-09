PortAmérica regresa al “Origen” con doblete de Xoel López y Deluxe, Le Punk o Vetusta Morla

Un regreso al “Origen” es el leit motiv con el que vuelve, tras el parón covid, el festival PortAmérica. Por ello, no es de extrañar que en este regreso al futuro-pasado haya un protagonismo para el doblete de Xoel López, que estará en solitario y con la banda con la que se dio a conocer, Deluxe, que vuelve a reunirse sobre los escenarios después de trece años en un concierto único y especial. Ambas características reúne también la actuación de otro de los atractivos del cartel: Le Punk también vuelve a su “origen”.



Son solo algunas de las actuaciones que se podrán ver en un festival que se celebrará el viernes 1 y el sábado 2 en A Azucreira, de Portas. Se subirán también al PortAmérica clásicos de los festivales como Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos, Furious Monkey House, Jenny & The Mexicats, Novedades Carminha, Tropical Jesus o Pablo Lesuit.



“Volvemos para cantar, reír y celebrar”, anuncian desde Esmerarte, que organiza el festival y que destaca su intención de compartir el momento con los “artistas de la casa”. Por eso, no faltará tampoco una Duendeneta que hace tiempo que no se pierde ni una sola fiesta. Las entradas saldrán a la venta en breve. El verano tendrá unas semanas más en la comarca de Ulla-Umia.