Boiro acoge la I Running Solidaria Jealsa-Barbantia en beneficiode de la asociación Asotrame

El Concello de Boiro colabora en la celebración de la I running solidaria Jealsa-Barbantia Rueda, que organiza la Sociedad Deportiva Barbantia Rueda con el patrocinio de Jealsa. La prueba va a tener lugar en Boiro el próximo domingo día 3 de octubre, y tiene como objetivo fomentar la vida saludable y también la solidaridad al colaborar con entidades benéficas.



En la presentación, que se realizó esta este jueves estuvieron el alcalde, José Ramón Romero; el concejal de Deportes, Marcos Fajardo; la directora de relaciones institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, el presidente de Barbantia Rueda, Manuel Villanustre, el vicepresidente y coordinador de Santiago de Asotrame, Mario Álvarez Rodríguez; y el hematólogo del CHUS e investigador en genómica del cáncer, Adrián Mosquera Ortigueira.



La prueba consta de un recorrido de 10 kilómetros de carrera y, en conjunto una andaina. La hora de salida de la carrera será a las 11.00 horas mientras que la andaina lo hará a las 10.00 horas. La participación está también abierta de manera online, y también se puede participar desde cualquier parte con un dorsal 0. “Para o Concello de Boiro é sempre unha honra participar en iniciativas como esta que, ademais de potenciar a vida saudable, neste caso se fai por unha causa benéfica”, afirmó el alcalde José Ramón Romero.



El evento tiene carácter solidario y está previsto que cada edición los beneficios recaudados con las inscripciones sean para un fin benéfico. En esta primera edición los fondos que se recauden serán donados de manera íntegra a Asotrame, la asociación de transplantados de médula de Santiago de Compostela, quien los destinará el proyecto de investigación Adianthe, que “aplica la Inteligencia Artificial para ofrecer terapias personalizadas en el tratamiento contra la enfermedad” tal y como explicó el Dr. Adrián Mosquera.



“Este proxecto xurdiu como unha iniciativa promovida por Asotrame, a Asociación de Pacientes Trasplantados de Medula Ósea e o Servizo de Hematoloxía e Hemoterapia do CHUS e o seu obxectivo é mobilizar á sociedade civil, tanto empresas como particulares, para conseguir fontes de financiamento e poder profundar na investigación””, explicó el coordinador y vicepresidente de Asotrame, Mario Álvarez.



“A colaboración social é un dos exes do noso programa de RSC We Sea e promover este tipo de iniciativas resulta doblemente gratificante, xa que coa celebracion desta carreira e andaina, non só promovemos a práctica de deporte, senón que invitamos a toda a sociedade a formar parte dun xesto solidario coa nosa saude e coas personas que hoxe en día están afectadas por cancro hematolóxico e tamén por aquelas que xa non están connosco”, apunto Margarita Hermo de Jealsa.



Las inscripciones pueden hacerse online a través la página web www.emesports.es/eventos hasta el jueves 30 de septiembre. El precio de la inscripción es de 8 euros para la carrera y 5 para la andaina, mientras que para la inscripción virtual el precio es voluntario según decida cada persona.