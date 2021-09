El inspector jefe de la Policía de Cambados pide una nueva comisión de servicios en Ourense

El inspector jefe de la Policía Local de Cambados, Maximino Cid Ferro, ha solicitado una nueva comisión de servicios para ejercer en Ourense motivada por cuestiones personales y familiares. El Concello cambadés ya ha recibido la petición para este traslado temporal, pero el trámite aún no está concluido. En todo caso, tendría una duración de un año prorrogable por otro.



Cid Ferro se presentó al concurso de méritos convocado por la ciudad de As Burgas para la cobertura de tres plazas de inspector en la modalidad de comisión de servicios y ganó una de ellas. Este ayuntamiento ya solicitó autorización a Cambados, pero aún se está a la espera de la conclusión de los trámites, así que todavía no hay fecha para la posible marcha del oficial.



De concedérsele, este sería el tercer traslado provisional que el ourensano solicita desde que ocupa la Jefatura cambadesa, en 2009, después de tener que pelear duramente en los tribunales contra las irregularidades de la oposición en la que ganó la plaza. A pesar de las intermitencias, Cid Ferro se ha granjeado el respeto de compañeros, autoridades y colaboradores, como la Guardia Civil, y ha sido el impulsor de multitud de iniciativas.









Detalles





En esta última etapa, desde 2017, constan la puesta en marcha de una importante campaña educativa enfocada en los atropellos o la presencia del puesto de mando avanzado de la Axega para la Festa do Albariño con la implantación de la videovigilancia para combatir la delincuencia común en este tipo de eventos masivos, en otras cuestiones. Sin embargo, quizás lo más significativo haya sido afrontar este último año de pandemia con toda la incertidumbre y miedo que inicialmente había en la sociedad. Los agentes también tuvieron que realizar un importante esfuerzo y adaptarse a las circunstancias y en eso el Inspector siguió en su línea, incorporando hasta drones para realizar una vigilancia más efectiva.