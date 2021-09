Fajardo acusa a Carou de ser “incapaz” de lograr la ayuda para el mirador de Xiabre

El portavoz de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, Juan Fajardo, denuncia la “incapacidade” del edil de Turismo, Álvaro Carou, para lograr la subvención para la construcción de un mirador en la Cruz de Xiabre.



Y es que el pasado marzo, el gobierno local anunciaba un proyecto que pretendía poner en valor una zona desde la que se divisa una espectacular panorámica de la Ría de Arousa.



Para ello, solicitó una subvención a la Consellería do Mar a través de los GALP, pero fue denegada porque, defienden desde la administración autonómica, “incluíndo o proxecto un acto de edificación, non se aportou proxecto técnico en data anterior ao límite da presentación da solicitude”. Ahora, Ravella vuelve a presentar otra solicitud para la convocatoria de este año.



“A incapacidade do goberno de Vilagarcía para xestionar obras e conseguir financiación non é novidade”, señala Fajardo, que asegura que desde el ejecutivo que preside Alberto Varela se tienen persentado “todo tipo de planos e obras para a cidade, pero á hora de conseguir o diñeiro para facelas realidade os resultados son moi distintos”.



Recuerda, en este sentido, la segunda fase del paseo marítimo, que se adjudique el proyecto de la nueva piscina, que se adjudique el Vaibike “ou que se inicien as obras da casa adquirida na contorna da Praza de España”.



En el caso del concejal responsable de Turismo, Álvaro Carou, Fajardo recuerda qeu “é un dos que máis custa ás arcas municipais”, a pesar de lo cual “´non pode presentar un balance da súa xestión á altura dos seus ingresos”. Por ello, VeC- EU solicitará las explicaciones del edil en el próximo Pleno y preguntará sobre las modificaciones económicas del proyecto del mirador.