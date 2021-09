O Salnés presenta un plan de 2,1 millones para la puesta en valor de sus rutas y recursos xacobeos

La Mancomunidade do Salnés ha presentado un proyecto para concurrir a los fondos Next Generation valorado en 2,1 millones de euros, a desarrollar en tres anualidades y dirigido a poner en valor el destino como el origen del Camino de Santiago, junto con sus itinerarios jacobeos, y en torno a diferentes ejes como la sostenibilidad y la eficiencia energética.



El fin es aumentar el flujo de peregrinos, pero también sensibilizar a la población local para que actúe como prescriptora y conocedora de sus recursos. Entre las actuaciones hay desde la humanización y embellecimiento de las rutas, con más mobiliario, áreas de descanso, etc., hasta la instalación de puntos de carga de bicicletas y vehículos eléctricos, la creación de una red de nueve miradores, alumbrado mediante paneles solares, el museo al aire sobre la cultura marítima (puertos arousanos), generar contenido en varios idiomas para digitalizar los caminos salinienses, un buque escuela... Pero también la creación de herramientas de Big Data para medir y analizar el flujo de caminantes y sus opiniones, preferencias, etc.









Cobertura





El plan fue aprobado ayer en una Xunta Xeral extraordinaria de la entidad, que debe presentar ya su candidatura para recurrir a estos fondos europeos gestionados por el gobierno central. Según el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, es posible conseguir la cobertura de entre el 90 y el 100 del proyecto.



La “Traslatio”, la simulación del viaje que realizó el Apóstol para entrar en Galicia por la ría de Arousa y el Ulla, es el eje central del proyecto, precisamente denominado “Puesta en valor del origen de todos los caminos jacobeos”. Así, se actuará en su Variante Espiritual, la Ruta Padre Sarmiento, Camino al Origen y Camina y Navega el Camino.



Además, otro de los ejes es impulsar el emprendimiento y la competitividad para que empresas y colectivos creen nuevos productos y servicios asociados. De hecho, está prevista la impartición de jornadas formativas e incluso un congreso. En total, son una veintena de actuaciones.