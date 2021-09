El CIS sale al rescate de Pedro Sánchez

Una vez más, el CIS de José Félix Tezanos lo ha vuelto a hacer. La verdad es que ya no sorprende a nadie, pero que a estas alturas el PSOE no tenga ningún desgaste por asuntos como por ejemplo la subida del precio de la electricidad no deja de provocar asombro. Quien sabe, a lo mejor es el CIS el que tiene razón y todos los demás los que son unos zotes que no son capaces de interpretar lo que dicen los encuestados, pero es el único estudio demoscópico que sigue ofreciendo una ventaja a los socialistas frente a los populares y, además, no es que pierda algo, sino que Sánchez y los suyos suben mientras los populares bajan. Es cierto que las encuestas son solo eso, la foto de un determinado momento y que el resultado que cuenta es el de las unas, pero, si las cosas son como las presenta el CIS, a lo mejor es que este país se lo tiene que hacer mirar. foto: pedro Sánchez y pablo casado | aec