Ribeira prevé destinar este año dos millones de euros a obras de saneamientos y traídas de agua

La propuesta del presupuesto municipal de Ribeira para el presente ejercicio económico contempla la previsión de una inversión total superior a los dos millones de euros en obras de redes de saneamientos, de pluviales y de traída de aguas, completadas en algunos casos con pavimentaciones. Una de ellas es la de dotación de recogida de pluviales y pavimento en la travesía de la Avenida Ramiro Carregal, en el polígono industrial de Xarás, que ya se sacó a licitación, presentándose 14 ofertas, de las que dos quedaron excluidas al considerarse que no estaban debidamente justificadas, y que fue adjudicada de manera provisión a Excavaciones Nima por 73.007 euros.



La obra de este tipo prevista con mayor presupuesto es la de saneamiento, con pozo de bombeo, en el lugar de Campelos (Olveira), con 216.055 euros, seguida de la de alcantarillado y abastecimiento de agua en Lombas (Palmeira), con 206.774 euros. La renovación de las redes de agua y de pluviales junto a la pavimentación en la Rúa Celso Emilio Ferreiro (Aguiño) comporta un presupuesto de 189.765 euros. Otra de las acciones proyectadas es la de la red de pluviales y pavimentación en el tramo desde la iglesia de Artes hasta el Museo do Gravado, por 161.143 euros, seguida de la dotación de saneamiento, agua y pavimento en Frións (Carreira) por 154.082 euros, misma actuación que se prevé para Braña do Muro (Aguiño) por 133.195 euros. Entre las previsiones del equipo de gobierno también figuran el saneamiento con pozo de bombeo en Canabeiro (Oleiros) por 134.377 euros, alcantarillado y traída de agua en Sampedro (Palmeira) por 130.920 euros, la instalación de red de pluviales en la Rúa Sidreiras y transversal por 100.284 euros y saneamiento, pluviales, la renovación de redes de agua y pluviales en la Rúa Luis Pimentel (Aguiño) por 98.490 euros y pavimento en las calles Chaprado y Ceboleira (Corrubedo) por 92.688 euros.



Con menor inversión, pero igualmente necesarias, son la pavimentación del camino de Vilar-Vixán por 67-809 euros, el saneamiento, pluviales y pavimento en la Rúa Chouza (Castiñeiras) por 59.916 euros, pluviales en Outeiro (Artes) por 31.516 euros, pluviales y pavimentación de los márgenes de la carretera de Xebre (Castiñeiras) por 35.000 euros y la renovación de conexiones de la línea de abastecimiento en el parque García Bayón por 34.050 euros.