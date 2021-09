El taekuondista Álex Vidal tendrá una baldosa con su nombre en el paseo marítimo de Castiñeiras

No será en el paseo de la fama de Hollywood, pero a Álex Vidal Sánchez le hace bastante más ilusión. El taekuondista paralímpico ribeirense contará con una baldosa con su nombre en el paseo marítimo de su parroquia, Castiñeiras, algo que le hace mucha más ilusión, pues es el reconocimiento de su gente. De esta manera recibirá un homenaje más a su trayectoria, y a los éxitos cosechados, que se ha coronado como tricampeón del mundo de parataekwondo en Aruba (2012), Suiza (2013) y Moscú (2014) y que a comienzos de este mes debutó en las Olimpiadas de Tokio en su especialidad, aunque una lesión en un ligamento provocó su retirada y no pudo luchar por las medallas.



El acuerdo a ese respecto se adoptará en el próximo pleno ordinario, que previsiblemente tendrá lugar el día 27 de septiembre, después de que este martes sea examinado y abordado ese asunto por parte de la comisión informativa de régimen interior del las áreas de Educación, Cultura, Xuventude y Deportes, para emitir un informe favorable y se pueda proceder a la colocación de dicha baldosa conmemorativa en honor a este deportista que, sobre todo, se ha convertido en un ejemplo de superación para todos.



Preguntado por esta cuestión, Vidal manifestó que desconocía que quisieran reconocerle sus éxitos y trayectoria deportiva de ese modo, y seguidamente, indicó que eso le parece “xenial” y que le pone “moi contento” que “o meu pobo se acorde de min”. Declaró que siempre ha sentido muy cerca ese apoyo, pero sobre todo cuando no le acompañaron los triunfos, como sucedió en la final de 2009, en que se tuvo que conformar con la plata, y recientemente al retirarse por una lesión en Tokio. “A recepción do meu pobo foi espectacular, en Castiñeiras e Ribeira. Increible”, dijo Vidal, que agregó que “a miña xente segue a quererme incluso máis nos momentos difíciles e nas derrotas que cando chegan os logros e medallas. E eso é moi de agradecer. Non teño palabras”.