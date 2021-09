La pesca recreativa en pie de guerra contra el decreto de Portos: “¿Prefieren a los jubilados en un bar?”

Cambados y Ribeira fueron ayer escenario de dos de las nueve concentraciones celebradas en Galicia por pescadores recreativos y deportivos contra el decreto de Portos que ordena y regulariza su actividad en los muelles, prohibida desde los años 70 pero siempre bajo la vista gorda. En concreto, están en pie de guerra al considerar que sus condiciones son tan restrictivas que “al final, es casi como si nos prohibieran pescar”, explica Fernando Piñeiro, presidente de la Asociación Galega pola Defensa da Pesca Recreativa (Agadper) que ha coordinado las protestas a petición de los afectados.



Dar el salto a una regularización siempre genera conflicto, pero “no hacemos daño nadie”, así que no entienden tanta burocracia y limitaciones ahora para una actividad “con un componente social, saludable y de contacto con el medio”, que practican jubilados, en su gran mayoría, familias, jóvenes e incluso personas para “autoconsumo”, recalcó su presidente, como “argumentos hiperválidos”.



Para empezar, aseguran que les expulsan de los tramos de muelle donde tradicionalmente pescan, desde hace décadas, precisamente porque es donde pican los peces. Moverlos, dice Piñeiro, “es como si nos lo prohibieran” y por ello han recurrido, para que se cambie, además de porque es “donde no se interfiere para nada en la actividad de los profesionales, a los que respetamos”, añadió.









“Nos criminalizan”





Ayer se concentraron bajo el lema “Somos pescadores, non somos delincuentes” porque consideran que se les “criminaliza y desprestigia”, echándoles la culpa de problemas existentes en los muelles cuando “hay más usuarios, personas que pasean... Los puertos son parte de la vida social de pueblos y ciudades, pero nos acusan de cualquier cosa mala, hasta de la subida del pan. ¿Dónde está la presunción de inocencia?”, se pregunta este cambadés. De hecho, le parece que “todo son disculpas para echarnos”.



También cuestionan que no les dejen pescar los fines de semana, cuando no hay actividad portuaria, y además ven limitaciones para aficionados jóvenes, porque un adulto solo puede acompañar a un menor y eso “perjudica a familias con más hijos”, aunque Piñeiro cree que esta cuestión se va a modificar. Con todo, una de sus grandes preocupaciones tiene que ver con el seguro de responsabilidad civil que ahora tienen que contratar. Estos oscilan entre los 12,5 euros anuales para personas de hasta 75 años de edad y la cuantía se queda en menos de 20 euros hasta los 80 años. Para Agadper, este requisito es hasta “lógico”, sin embargo, denuncia que se están encontrando con que, “por norma”, las compañías “no cubren a los mayores de 75 y muchas de más de 65. ¿Quieren mandarlos a un hogar del mayor o a los bares?”, se pregunta el cambadés.



Este también hizo referencia a la “compleja burocracia” a la que se tienen que enfrentar ahora estas personas y de hecho, la asociación propuso a Portos el establecimiento de una cuota de autorización para pescar que incluya el seguro con un “precio tasado y razonable”, como en las entradas para cualquier evento y así “no se discriminaría” y se libraría de las tramitaciones a los aficionados.









Comercio asociado





La asociación quiso destacar también que “defendemos al comercio del sector porque sin pescadores no hay ventas” y cree que “se está despreciando el perjuicio económico” que esto puede tener incluso en la hostelería.



El colectivo cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición en el Parlamento PSOE y BNG. Este último, el grupo municipal, acompañó a los concentrados en el puerto de la ciudad centenaria donde se concentraron más de un centenar de personas. En Cambados acudieron sobre medio centenar de críticos con este decreto.