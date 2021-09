El Viajes InterRías presenta sus credenciales para ser candidatos a todo este año

VIAJES INTERRÍAS FF 2- 0 MOS





El Viajes InterRías FF se impuso ayer al Mos en San Pedro con goles de Patri Díaz y Gomes en la primera parte y se posiciona en la zona noble de la tabla de Primera Nacional con 7 puntos logrados en las tres primeras jornadas. La victoria tiene un valor añadido por la entidad del rival, que también aspira a estar arriba en la tabla, y por las sensaciones que dejaron las jugadoras que entrena Luis Treviño.



El Viajes InterRías hizo una muy buena puesta en escena, buscando la portería contraria y no dando opciones de transicionar a su oponente. A los dos minutos ya tuvo una ocasión la portuguesa Machado a dejada de Nati. Tras varias llegadas al área visitante, el equipo de Vilalonga asestó el primer golpe a su rival a balón parado a los doce minutos. Lanzó muy bien Antía Delgado “Balo” una falta lateral que remató con el pie en área pequeña Patri Díaz. El balón dio en el larguero y se coló en la portería visitante. El 1-0 premió el buen arranque de las locales, que rondaron el segundo en el minuto 17 en un disparo de Laura Iglesias.



El Mos se activó a la media hora. Las delanteras Lucía y Lidia Varela empezaron a generar trabajo a destajo a la zaga local. Los buenos minutos del Mos se tradujeron en llegadas al área, aunque no ocasiones claras de remate. Pero en los mejores momentos en el partido de las visitantes, el Viajes InterRías asestó un segundo golpe letal con el 2-0 en el 42. Un golazo. La jugada la inició Laura Iglesias con una conducción y apertura a banda. Centró a pierna cambiada Machado y cabeceó llegando al segundo palo Gomes. El remate picado entró tras acariciar el poste.



Fue un gol de los llamados “psicológicos” porque el Mos no tuvo capacidad de reacción en la segunda parte. Intentó iniciar desde atrás en corto pero se topó con la buena presión y el orden de las locales, que robaron innumerables balones en medio campo y fallaron ocasiones claras para el 3-0. La mejor la tuvo Machado en un mano a mano. La segunda parte no tuvo historia.



El Viajes InterRías no dio opción y echó el candado sin dificultades.