Entregan los Premios Atlante de Gravado, cuya participación refuerza su dimensión internacional

El Museo de Artes do Gravado, que cumple 20 años, acogió ayer la entrega del XII Premio Atlante de Gravado, al que se presentaron 215 obras de 180 artistas de 19 países, lo que evidenció y reforzó la internacionalización de los participantes, y que sirvió para inaugurar la exposición con una selección de 50 de todos esos trabajos y abrir la convocatoria de la 13ª edición de esos galardones. La coruñesa Nuria Pena recogió el Premio Ramiro Carregal Rey, dotado con 5.000 euros, por su obra “Devezo”, que es una imagen de Galicia que representa un árbol pequeño rodeado de otros más fuertes “pero que crece e é un símbolo do gravado, una arte menor que, sen embargo, colle forza ao longo do mundo e esperta paixóns, e que os grandes, como Picasso, Rembrandt ou Goya, a fixeron súa”, dijo la ganadora. Y destacó la labor de quienes hacen posible el Museo de Artes, “este lugar onde se fomenta, se cuida e se documenta esta xoia que é o gravado. A arte nos salva e, como dicía Nietzsche. temos a arte para non morrer da verdade”, subrayó Nuria Pena.



Los tres premios Atlante, dotados con 2.500 euros cada uno, fueron para una obra sin título del israelí Rajel Bronfman, que no pudo asistir ni intervenir por videoconferencia; para “Faces 7” del polaco Tomasz Winiarski, que participó por vía telemática desde Cracovia y destacó la importancia que tiene que “en un mucho tan acelerado haya personas capaces de concentrarse en un trozo de metal o una tabla de madera”; y para “L’espoir s’élève encore” de la canadense Deborah Chapman. El Premio Galicia-Pedras de Santiago, dotado con 2.000 euros, recayó en el coruñés Manuel Lareo.



El jurado, cuya labor fue ensalzada durante la ceremonia, decidió otorgar cuatro menciones especiales a la argentina Mirta Gendín, al italiano Vinicius Libardoni, a la compostelana María Meijide y al aguiñense Paco Casal. La ceremonia la abrió la soprano Esperanza Mara, tocando el violonchelo para interpretar con su prodigiosa voz la aria “Lascia ch’io pianga” (“Deja que llore”) de George Frideric Handel, para cerrar el acto con “Negra sombra” de Rosalía de Castro y “Quen poidera namorala” de Luis Emilio Batallán, en las que logró que los asistentes, sobre todo los que ocupaban la mesa presidencial, se animasen a hacerle los coros.