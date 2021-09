Ribeira acometerá 16 actuaciones por 1,6 millones que carecían de consignación presupuestaria

El Ayuntamiento ribeirense acometerá un total de 16 actuaciones por importe total de 1.618.223 euros que hasta ahora no contaban con la correspondiente consignación presupuestaria, pero para las cuales la ha obtenido financiación gracias a la aprobación inicial a última hora de ayer, en un pleno extraordinario de la corporación municipal, de un crédito extraordinario, que es el segundo de este año. El dinero necesario para llevar a cabo la financiación de las mismas procede del remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto municipal del año 2020, que arrojó una cifra de 5.152.757 euros, de la que tras echar mano del mismo con anterioridad, aún quedaban disponibles 2.925.012 euros.





El mayor desembolso previsto en este crédito extraordinario es de 537.000 euros para hacer frente al contrato de mantenimiento del alumbrado público, mientras que otros 300.000 son para la anunciada obra de mejora de la accesibilidad en la Avenida das Carolinas y el frente marítimo, que dio a conocer recientemente este periódico. Además, se contemplan 150.000 euros para la creación de un espacio deportivo juvenil en O Touro destinado a la práctica del parkour y skate, otros 134.402 euros para la cofinanciación de la obra del conservatorio dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (Edusi) “Máis Ribeira Atlántica 2020”, 130.000 euros para un programa de embellecimiento y humanización de espacios públicos y 100.000 euros para la apertura del nuevo vial de conexión de las calles Barbanza y Estatuto, pegada al futuro auditorio municipal.





Otras cantidades recogidas en dicho crédito extraordinario son las destinadas al suministro de puntos de luz, con la valoración realizada por técnicos municipales tras conocerse las demandas vecinales sobre carencias (40.000 euros), inversión en el taller Serra do Barbanza (50.000) mantenimiento y rehabilitación del patrimonio municipal tras detectarse deficiencias en edificios (70.000) y adecuación de un local en la Rúa Lepanto como nueva aula de ballet (40.000). También se incluyen otras cantidades de gastos ya realizados, pero que no contaban con crédito en el presupuesto prorrogado del 2020, como son los 20.314 euros de la liquidación de la obra del campo de fútbol de Carreira, los 18.133 euros de trabajos de control de biomasa en el parque periurbano de San Roque, 14.157 euros de trabajos de desbroces en las márgenes del río Arlés, 6.314 euros de la mejora de las cámaras de tráfico del polígono industrial de Xarás, 4.270 de la liquidación de la obra Castiñeiras-Fieiteira y 3.531 euros por la liquidación de la obra de la Rúa do Canal y camino de A Ameixida.