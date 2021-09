La capacidad de financiación de Ravella se redujo en un 82 % en 2020

La capacidad de financiación de las arcas municipales se vieron reducidas en un 82 por ciento tras la pandemia. Así lo refleja un informe de Intervención en base al análisis de la liquidación de 2020. La interventora da el visto bueno a la operación para comprar un solar en O Ramal por 1,8 millones de euros, pero advierte de las consecuencias económicas que tendrá. Y es que el informe de ejecución presupuestaria dels egundo trimestre estimó unas previsiones de estabilidad financiera, a 31 de diciembre del presente ejercicio, de menos 498.5888,46 euros, por lo que tras esta operación sería de 2,3 millones en negativo.





“Advírtese que inda que a liquidación do orzamento 2020 amosou estabilidade en termos consolidados, cun superávit de 313.058,54 euros, evidentemente este tipo de modificacións orzamentarias propician inestabilidade, por canto a execución en materia de gastos non vai a contar con contrapartida no estado de ingresos ao estar financiado con recursos xa ingresados e que non darán lugar a recoñecemento de dereitos”, señala la interventora en su informe, en el que se informa favorablemente al no ser necesario, para este año, cumplir con la regla de estabilidad.





Actividades inclusivas

La compra de los terrenos de O Ramal, en el marco del acuerdo Puerto- Concello, será el principal punto del orden del día del Pleno, pero no el único asunto a tratar. Los grupos de la oposición presentan una serie de mociones relacionadas con la seguridad vial, la educación o los servicios de transporte ferroviario, entre otros. Este último es el caso de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, que reclama la ampliación de frecuencias entre Vilagarcía y Madrid. La formación que lidera Juan Fajardo lamenta que las nuevas líneas que parten de Vigo o Pontevedra no hagan parada en el municipio y reclama, entre otras medidas, que se declare “non grato” a Abel Caballero, al que culpa de esta situación. En el caso de Podemos- Marea da Vila, presentan una moción para promover actividades extraescolares inclusivas. “A non asignación de recursos para a atención á diversidade crea unha barreira engadida ás que xa padecen de cotío”, señalan los morados, que reclama una normativa municipal, la revisión de la accesibilidad de los parques y la creación de un área de ocio infantil adaptado.