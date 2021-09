El Arosa ya tiene su autobús

El Arosa vivió ayer un día histórico, en palabras de su presidente, Manolo Abalo. En la explanada del Auditorio de Vilagarcía se presentó el autobús del club, rotulado con su nombre (el diseño corrió a cargo de Luz Vázquez y la rotulación de Espacio Dixital), cumpliéndose así una demanda histórica de la entidad.





Con presencia de un número importante de aficionados, llegó la plantilla a la plaza, donde se hicieron las fotos oficiales con el reluciente autocar, el presidente del club y Chus Abalo, responsable del grupo Abalo.





El presidente arlequinado señaló que “é a primeira vez que conseguimos ter un coche co noso nome, e é gracias ó grupo Abalo. É precioso, bonito, vainos dar moito ó club e esperamos devolverllo ca permanencia”. Un autobús personalizado que, por otra parte, es algo bastante común en los equipos de esta categoría.





Por su parte, Chus Abalo señaló que el grupo está orgulloso de formar parte de este proyecto: “Desde el minuto uno nos pareció una idea fenomenal. Estamos seguros de que el equipo va a seguir consiguiendo grandes cosas y esperamos estar con ellos, por lo menos, otros 40 años más”.





Cabe destacar que el autobús no será utilizado en exclusiva por el Arosa, sino que entre semana la empresa lo utilizará para el transporte escolar, algo que desde el club aplaudieron ya que, consideran, contribuirá a trasladar una buena imagen de la entidad.





A pesar del éxito del diseño, hay que resaltar que todavía falta la parte delantera por terminar, por falta de tiempo.





Ausencias en Segovia

Una vez presentado oficialmente el autobús y realizadas las fotografías oficiales, la plantilla se montó en el recién estrenado autocar para partir en dirección a Segovia, donde hoy se mide a la Gimnástica Segoviana, y lo hizo entre los aplausos de los presentes.





El Arosa afronta este encuentro con las bajas por lesión de Álex Cobo y Róber Fernández, que serán operados el día 30 de sus respectivas lesiones de rodilla. También se ha caído finalmente de la convocatoria Sidibé, aquejado de un problema de garganta que le lleva afectando toda la semana. Los demás han viajado, incluído el portero juvenil David Conde, que ya la pasada semana entró en la convocatoria.

Jorge Otero, satisfecho





El entrenador del Arosa, Jorge Otero, en declaraciones previas al partido de este domingo, comentó que la semana de trabajo con la plantilla había sido “muy buena”, destacando las ganas de aportar su granito de arena que tienen todos y cada uno de los jugadores para intentar mejorar en la medida de lo posible.





En cuanto al rival, apreció que se trata de un equipo que “intenta robar en campo rival, con muy buenos deportistas por fuera, rápidos, dinámicos,, un equipo que no se suele descomponer en el aspecto defensivo”.





Por todo ello, resaltó que en el encuentro “vamos a tener que estar muy concentrados, atentos, defensivamente muy fuertes e intentar aprovechar sus debilidades, que las tienen, y es lo que trabajamos esta semana”.





A pesar de acudir a Segovia invictos y sin haber encajado ni un gol, Otero no quiso confiarse: “El equipo quiere seguir sumando, tenemos 7 puntos, el trabajo se lleva mejor pero esto acaba de empezar y hay equipos que no han puntuado pero van a estar arriba. No queremos pensar más allá de esta semana, de este partido, con la idea de afrontar el siguiente partido en las mejores condiciones”.





En cuanto a su vuelta y su adaptación al club, destacó que esta ha sido muy buena y que se encuentra “muy satisfecho” con el equipo, que está “francamente bien”, aunque explicó que se está intentando “mejorar lo que se pueda a nivel de club, para que siga creciendo, con calma y con tranquilidad. Si viene precedido de buenos resultados, todo es mucho más fácil”. Además, destacó que “la fuerza del grupo es lo importante” y que es necesario “afrontar los partidos como una auténtica final, pero eso pasa por todas las semanas trabajar muy duro”.





Finalmente, valoró de forma general al resto de equipos de la categoría, destacando que “sabemos que hay muy buenos equipos pero al final en un once contra once nadie es superior, no van a ganar los partidos con facilidad, hay mucha igualdad”, por lo que toca seguir trabajando para ubicarse en la parte alta de la tabla.