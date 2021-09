Iván Caamaño: “Quero demostrar a Catoira que podo ser un bo alcalde”

El portavoz del PP de Catoira, Iván Caamaño, aclara la polémica servida por el BNG en relación al salario de 14.466 euros que percibiría, según los nacionalistas, por una “dedicación exclusiva e dúas horas de traballo ao día”.





En primer lugar, el popular niega esta liberación y explica que se trata de una dedicación parcial, tal y como se acordó para los tres grupos de la Corporación, dividiendo la partida de 43.000 euros que correspondía al nacionalista Xoán Castaño en su etapa como alcalde, y que su partido no aceptó. “É una dedicación para o noso grupo e con eses cartos pagamos os nosos gastos, como a gasolina, cando vamos a ter reunións coa Xunta ou outras administracións para conseguir cousas para Catoira”, apunta el portavoz del PP.





Sobre la situación actual del gobierno de Catoira liderado por el socialista Alberto García, Caamaño asegura que “o PP non está no goberno, solo está o alcalde e un concelleiro do PSOE, o resto estamos facendo unha oposición que colabora porque se nos poñemos como o BNG, non se faría nada no pobo”.





Y es que el portavoz popular tiene las ideas claras en cuanto a su futuro. “Eu o que prefiro é demostralle á xente que eu podo conseguir cousas para Catoira e ser un bo alcalde, para que nas seguintes eleccións me poñan a min ao mando”. Ese es el objetivo para los próximos años, mientras tanto, “o que queremos é levar adiante inversións para o pobo”.





Asimismo, defiende su protagonismo en la política municipal destacando sus gestiones. “O PP ten conseguido para Catoira case 2 millóns de euros nun ano, e que se gasten 14.000 euros para que o PP poida traballar, paréceme xusto. O que non me parece xusto e que o alcalde do BNG cobrou 43.000 euros e non trouxo ningunha sola inversión para Catoira”. En este sentido, argumenta que “nós podemos presumir de que este ano desde que cambiamos ao alcalde por Alberto García levamos feito sete asfaltados e vanse facer dous máis a finais deste ano, podemos presumir de dous arranxos de paseos e conseguimos subvencións en cultura e turismo participando en proxectos como Mar de Santiago”.





Acabar con los malos olores

Aprovechando la ocasión, Caamaño respondió a la pregunta de este Diario sobre uno de los graves problemas que ha provocado las movilizaciones de los vecinos en los últimos días por el mal olor que existe en la localidad. Este asunto se debate hoy en el Pleno de la Corporación a través de una moción presentada por el PP. “Será un debate serio. Pretendemos que os once concelleiros aportemos solucións e ideas e nos ímolas aportar”, asegura Caamaño, quien explica que no es un problema de la depuradora, “xa fumos alí o alcalde e máis eu para ver o que pasa”.





Futuros proyectos

“Cada semana vou a Santiago e a Pontevedra a romperlle a cabeza aos conselleiros e pedir fondos para Catoira”, desvela Caamaño, por lo que ya está en gestiones para conseguir un convenio mediante el cual recuperar el puente románico y también tiene acordada una subvención de Turismo de Galicia con la que se ampliará el pantalán que pasará a tener 32 metros y que se destinará a que puedan atracar los catamaranes que trasladan a los visitantes del Mar de Santiago y para que el Concello pueda atracar los drakkar vikingos. “É unha aposta clara do PP para gobernar en Catoira”, concluye Caamaño.