El gobierno de Sanxenxo rechaza crear una playa canina ante las peticiones de la oposición

El gobierno local (PP) de Sanxenxo sacó ayer adelante la aprobación inicial de su primera ordenanza para regular el uso, disfrute y aprovechamiento de las playas con su mayoría absoluta y el apoyo de SAL. El resto de la oposición se mostró de acuerdo con la conveniencia de un documento de estas características, pero echa en falta la asignación de una playa canina y el PSOE una protección especial para Bascuas, para evitar una masificación de textiles, los no nudistas, y no perder esta “joya” diferenciadora.



Tanto Ciudadanos, como BNG y PSOE señalaron que la habilitación de un arenal donde esté permitido pasear con perros es una “demanda real”, un nicho turístico en alza y creen que Sanxenxo se está quedando atrás pues muchos concellos de alrededor ya disponen de este servicio. Pero no se va a crear. “Estudiaremos su petición, pero de momento no hay playa canina”, así de tajante se mostró el concejal de Medio Ambiente, Juan Deza.



Antes había molestado a la oposición pues les requirió que propusieran ellos una: “¿Qué playa quieren? Digan ustedes una y la estudiaremos”. A lo que la portavoz nacionalista, Sandra Fernández Agraso, le replicó que “é unha decisión que lle corresponde a vostede, é un órgano colexiado”.









SAL bromea con Silgar





Este tema también ofreció un momento distendido de la mano del concejal de SAL. Yago Torres tiró de humor y propuso la joya de la corona, Silgar, porque “está pechada e así os cans non escapan pola carretera”, manifestó provocando las risas del resto de la Corporación. El edil detalló que es propietario de seis y que “personalmente non me gustan os cans nas praias”, que prefiere el “monte para pasealos” ante las conductas incívicas de algunos propietarios que no recogen sus excrementos.



La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, también echó de menos que no se haya regulado la condición “especial” nudista de Bascuas y pidió que se quite el cartel donde se permite la entrada de textiles y se ponga de preferencia para naturistas porque “nos vamos a quedar sin esta joya”, advirtió. El edil de Medio Ambiente justificó la medida poniendo como ejemplo que un padre de familia quiera acudir sin ropa, pero “sus hijos van en bañador, no podemos echarlos, no creo que eso sea muy legal”.



Para Fervenza el ejemplo no vale e insistió en “proteger lo que tenemos, no se trata de echar a nadie si no de dar herramientas que permitan que siga siendo nudista para que la gente no la vea como un ‘souvenir’ y se masifique de ‘textiles’”. De hecho, su grupo votó en contra de la ordenanza, mientas que BNG y Ciudadanos se abstuvieron.









Sin respuesta





En el pleno de ayer también se aprobó la ordenanza reguladora de usos de instalaciones deportivas aunque sin el voto a favor de la oposición que detecta algunos “erros” y también alguna duda. Este fue el caso de Vanessa Rodríguez, de Cs, quien preguntó si es posible la práctica real del punto donde se ofrece posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de sanciones en el caso de incumplimientos por parte de menores, pues “require dunha infraestrutura e acordos que ata hai pouco non había neste Concello”. Pero se quedó con la duda pues el concejal de Deportes, Daniel Arosa, no le concretó nada.