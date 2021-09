BNG y Cs reclaman una encuesta municipal para “demostrar” los problemas de la atención sanitaria

Cual Cenicienta, una moción de Ciudadanos y BNG quedó en el tintero durante el pleno del lunes. Llegó la medianoche y el secretario, aplicando escrupulosamente el reglamento, dio por concluida la sesión dejando la votación para la próxima sesión. Se trataba de una petición para que el Concello realice una encuesta que evalúe la opinión de los vecinos sobre la atención sanitaria en el municipio, muy criticada en los últimos meses a pesar de la defensa a ultranza del gobierno local.



La líder de Cs, Vanessa Rodríguez, explicó que su intención es “aclarar se verdadeiramente existe un problema de fondo para que o goberno local tome cartas no asunto e deixe de protexer ao seu partido na Xunta ou se todo funciona de marabilla e somos a oposición os que creamos alarmismo”. Como recordó la portavoz nacionalista, Sandra Fernández Agraso, esto desprendían unas declaraciones del alcalde, Telmo Martín, en su Facebook institucional donde defendió, como hizo ayer, que la valoración general era buena y que Galicia es la comunidad que más invierte en sanidad. “Dixo que a oposición era alarmista, pero dubido moito que os veciños non lle deran traslado de problemas. ¿De verdade que non coñecedes a ninguén?”, preguntó incrédula.





















Con esto se refieren al retraso en dar citas, la falta de cobertura de bajas y vacaciones que ha dejado los centros de salud sin facultativos o personal de refuerzo, entre otras cuestiones denunciadas en estos meses por trabajadores, sindicatos y partidos de la oposición. Pero ante la llegada de la medianoche, Cs y BNG deberán volver a presentar la moción para su votación en el próximo pleno.



En la sesión del lunes sí se aprobó una moción del PP para mantener oficinas bancarias, solidariamente, pues Sanxenxo aún no padece el problema. Fue por unanimidad, aunque, a petición de la oposición, hubo de añadirse que si en un futuro es necesario se cedería un local para mantener el servicio pero no gratuitamente.



El gobierno también contó con el sí de SAL y BNG para exigir medidas contra la subida de la luz añadiendo por petición de los nacionalistas reclamar una tarifa eléctrica gallega. El PSOE votó en contra defendiendo que el Estado sí toma medidas para no castigar a los ciudadanos.



Y por unanimidad también se aprobó la ayuda simbólica de 17.000 euros a los vecinos damnificados por la erupción volcánica de La Palma.