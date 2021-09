Política Social anuncia la creación de dos plazas más en el centro ocupacional de Ambar

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó ayer a responsables de la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional de Ribeira para anunciar que su centro ocupacional contará con dos plazas más. Una noticia muy esperada en una entidad que lleva cuarenta años funcionando en O Barbanza y cuya labor fue resaltada por la conselleira por su “incansable traballo apoiando ás persoas con diversidade funcional”.



Fabiola García tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las tareas que se realizan en el centro ocupacional, creado en el año 1993 y convirtiéndose en el primero de toda la comarca de O Barbanza.



Y es que la Asociación Ambar lleva desde el año 1982 trabajando por los derechos de las personas con diversidad funcional. Su atención llega no solo a los habitantes de Ribeira, sino también a los de Boiro, A Pobra, Porto do Son y Rianxo. Desde la entidad explican que cuentan con un grupo social de más de mil personas y que los servicios directos llegaron a 310 usuarios en el último año.



El funcionamiento de su centro ocupacional no es el único pilar sobre el que se sustenta esta entidad. De hecho en el año 1996 se creó el primer programa de alfabetización para promover una mejor escolarización de las personas con algún tipo de necesidad educativa. A día de hoy incluso van más allá y trabajan con el profesorado para apoyarlo en la atención a la diversidad dentro de los centros educativos.



Fue en el año 2008 cuando se abrió en la localidad ribeirense el Centro de Recursos de O Barbanza que es, precisamente, en el que se encuentran las instalaciones del Centro Ocupacional y también del Centro de Día.



Ambar también realizó una importante labor en el año 1996, que fue cuando puso en marcha el primer servicio de transporte adaptado de toda la comarca de O Barbanza, convirtiéndose en un ejemplo a seguir.