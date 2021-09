El error de imagen de Meghan Markle

No deja de ser sorprendente que una mujer tan consciente de la importancia de la imagen como Meghan Markle haya acudido a un festival benéfico con un look que, por ejemplo, casi duplica el sueldo de un año de la mayoría de los españoles. Más de 33.000 euros en vestido y joyas que era difícil que pasaran desapercibidos. Entre ejercer de duquesa de Sussex y hacer ostentación hay un trecho y sabiendo que cualquier aparición pública va a ser objeto de análisis despiadado extraña que haya caído en el error de propiciar que la prensa británica desvíe la atención del evento hacia su atuendo. FOTO: Meghan, con su look de 33.500 euros | efe