A Ghaleb Jaber Ibrahim se le nota en su discurso que ha vivido mucho y que es de esas personas que atesora recuerdos y memorias infinitas. Médico de profesión llegó a España con 17 años procedente de Palestina y con el tiempo fue encaminando también su carrera hacia el ámbito empresarial. Presidente del conocido Grupo Araguaney fue la enfermedad de su hermana mayor de alzhéimer la que lo llegó a escribir en un tiempo récord de dos semanas el libro “Regalo de Memoria”. De él hablará mañana en un encuentro en el Faiado da Memoria. “Foi a raíz da enfermidade da miña irmá cando xurdiu de min a necesidade de contar e recuperar a memoria. Ás veces esquecemos que a memoria é a única cousa que pode construír a personalidade do ser humano”, explica Jaber Ibrahim. Sus recuerdos en Galicia, desde la que se siente parte desde hace muchos años, también tienen un rincón en Vilagarcía. “Foi a primeira vez que pisei a praia e foi aí, hai xa 52 anos”, recuerda con nostalgia. Esa nostalgia que también lo hace hablar de la hermana a la que homenajea en su libro y en cuyo relato la memoria está totalmente presente. “A historia colectiva é a suma das historias de cadaún de nós. Sen memoria non existimos e iso é algo que sempre debemos reivindicar”, matiza. Añade además que “vivimos mentres teñamos memoria e esteamos na memoria dos demais”.







“Regalo de Memoria” es un compendio de relatos en los que hay mucho de Palestina y de las vivencias que tanto Ghaleb Jaber como su hermana vivieron con su abuelo Ibrahim. “Eu nese libro falo da miña identidade e eu nacín en Palestina e iso é algo que está sempre presente. Son 11 historias sobre o que convivín alá coa miña irmá. Sempre volviamos á aldea no verán cando eran as vacacións e gozabamos das historias do avó Ibrahim, que era un home con moita xenialidade e intelixencia”. El autor aprovecha para reflexionar sobre el alzhéimer y sobre la importancia de ejercitar esa otra memoria.



Aunque se declara “galego por dereito”, lo cierto es que Ghaleb Jaber sigue vinculado de lleno a sus orígenes y lamenta lo que pasa todavía a día de hoy en Palestina. “Vexo a situación alá con moito sufrimento porque a pesar de que pasan os anos parece que sempre hai interese en que o conflito siga vivo”. Ha escrito ensayos y artículos periodísticos sobre la situación política y social de su lugar de origen que dura “xa máis dun século”, con el objetivo más que nada de que “a xente saiba, que coñeza, e que non se caia só na política superficial do espectáculo”.



“Regalo de Memoria” se desgranará mañana en el encuentro con el autor en el local del Faiado a las ocho y media de la tarde.