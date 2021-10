Cortegada, doble ración para empezar

El Mariscos Antón Cortegada inicia este fin de semana la Liga Femenina 2, tercera competición del basket nacional tras la creación de la Liga Challenge.





Y lo hace con un doble compromiso en Fontecarmoa. Mañana sábado a las 19.30 horas recibe al Milar Córdoba en la jornada inaugural y el domingo a las 12 horas al Alhaurín De la Torre en partido correspondiente a la tercera jornada. Y es que la composición caótica del grupo, con equipos gallegos, vascos, canarios, andaluces, castellano leoneses e incluso de Melilla, provocan este tipo de situaciones, que obligan a los clubes a minimizar gastos y rentabilizar viajes. Una medida que también afectará al Cortegada en sus desplazamientos.





El técnico Javi Nogueira mantiene un bloque de ocho jugadoras de la temporada pasada, a las que se han sumado la vilagarciana Nuria Chorén, en un nuevo retorno a casa, y la norteamericana Lauren Loven, una tiradora que llega para aportar puntos. Además las júniors Clara Ríos y Carla Rodríguez están en dinámica del primer equipo. “Tenemos un equipo compensado dentro de nuestras posibilidades”, dice el entrenador, deseoso por conocer “cuál es el nivel de la categoría, que creo que va a ser igualada porque hay mucha clase media”. Nogueira no quiere marcarse de inicio el objetivo de acabar entre los 4 primeros, que acceden a la lucha por el play-off de ascenso. “Tendremos que ir viéndolo. Mi temor es que los equipos fuertes que se nos daban bien ya no están, y los que siguen son muy guerrilleros y no se nos dieron nada bien. Estamos trabajando para que este tipo de equipos duros que juegan a pocos puntos no se nos atraganten”.





Ibaizabal, Barakaldo, Unicaja y Melilla, por presupuesto y fichajes, son los equipos que Javi Nogueira apunta como favoritos en el grupo, aunque matiza que “todavía no se conocen todas las plantillas, tendremos que esperar un par de jornadas”, para que todos muestren sus cartas.





Para el debut de mañana la capitana Sara Gómez es duda por problemas estomacales que le impidieron entrenar con normalidad los últimos días. Mientras que la pívot keniata Mercy Wanyama llegó hace pocos días de disputar el Afrobasket. “Está muy fina y muy metida en la dinámica del equipo por la ex epxriencia del año pasado, pero está cansada porque llegó el martes tras muchas horas de viaje”.





El Mariscos Antón Cortegada perdió a Patri Vicente respecto a la temporada anterior, una jugadora exterior que marcaba diferencias, pero mantiene un bloque que mezcla experiencia y juventud y espera dar alegrías a su afición.





El objetivo del club es alcanzar la cifra de 500 socios para hacer frente a la categoría