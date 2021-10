Meis clama en Santiago contra los recortes sanitarios: “Non é un capricho, é necesidade”

Más de 70 personas secundaron ayer la manifestación organizada por el Concello de Meis en Compostela tras tres días de una peregrinación simbólica, pero en la que, por etapas, concejales y vecinos verdaderamente realizaron el Camiño de Santiago desde la villa, y siguiendo la Variante Espiritual, para reclamar el restablecimiento de servicios médicos perdidos y una cobertura estable de las frecuentes ausencias de médicos titulares (bajas y vacaciones).



A quienes siguieron la protesta a pie se le sumaron en la capital gallega más de medio centenar de vecinos llegados en autobús. La manifestación transcurrió desde de la Alameda y culminó en la emblemática Praza do Obradoiro al grito de “Meis quere máis sanidade”. El mismo lema estaba estampado en una blanca pancarta sin nada más; libre de toda simbología a propósito, como explicó la alcaldesa, Marta Giráldez. Y es que “non queremos facer un uso político, esa pancarta representa a todos os veciños, sen ideoloxía porque isto non é un capricho da alcaldesa é un clamor xeralizado. O 99 % da poboación sufrimos problemas por falta de médicos, o servizo de Pediatría derivado a Baltar no que en principio era un traslado de verán e que leva fóra case dous anos, etc.”, explicó. Sobre esta cuestión concreta detalló que, a lo malo, lo preferían en Cambados pues el ambulatorio de Sanxenxo “está colapsado” habitualmente y no hay conexión con transporte público “e non todos os veciños teñen vehículo particular”.



Con esto la regidora también quiso contestar al portavoz del PP, José Luis Pérez Estévez, quien le acusó de hacer política con este tema. “Este problema pasaba cando era alcalde e non se enterou e parece que segue sen enterarse pois hai cinco meses que firmou un manifesto secundado por todos os colectivos sociais e agora reúnese co xerente da área sanitaria e este lle traslada o mesmo conto que me trasladou a min unha ducia de veces, que van contratar un médico”. También criticó la regidora las cuentas del Sergas pues defiende que con dos médicos en A Rochela, si falta uno, el servicio queda garantizado, pero la realidad es que el colapso es una queja generalizada.



Con estas protestas y una nueva recogida de firmas aún por contabilizar, esperan que la Xunta “nos escoite e nos teña en conta”.