Un golazo de Mateo abate al Arosa y alivia al Coruxo

AROSA SC 0 - 1 CORUXO CF





El Arosa cayó derrotado ayer en A Lomba ante el Coruxo con un golazo de Mateo Míguez en el minuto 70 tras un partido que tuvo un tiempo para cada equipo. El Arosa jugó un buen partido en la primera parte, tuvo ocasiones y dominó más, pero bajó enteros tras el descanso. De todas formas el gol del equipo vigués llegó cuando mejor estaban los locales, una vez realizados los cambios. El Coruxo demostró en la acción del gol que la clasificación no refleja su potencial. Martín Rafael puso un gran pase atrás y Mateo Míguez hizo un golazo con la zurda por la escuadra. Empujaron los locales hasta el final, pero el Coruxo no tuvo problemas para defender los centros y las acciones a balón parado y el Arosa apenas generó ocasiones.



La primera derrota en casa, la segunda consecutiva y el tercer partido sin marcar, deja el Arosa en mitad de la tabla en una liga igualada en la que apenas hay diferencias entre el líder y el descenso.



En la primera parte en A Lomba se vio un derbi entretenido, con mucho ritmo y con un Arosa mucho más dominador en un guión del partido quizá no esperado, por el potencial, la necesidad y las características del Coruxo.



En el minuto cinco llegó el primer aviso del Arosa en transición llevada por banda izquierda por Nuño, que remató demasiado cruzado tras adentrarse en área. En el minuto diez no llegó Ross a un balón aéreo al área y casi sorprende a Alberto tras el bote. La más clara del Arosa en la primera parte fue en el minuto once, en un centro desde la izquierda con la derecha de Cotilla que cabeceó fuera por muy poco en el primer palo Beda.



El Coruxo no fue capaz de generar a través de juego posicional, pero sí a la contra. En el minuto 16 dio su primer aviso. Galopó Martín Rafael por la derecha y su centro al área lo remató fuera muy forzado el ariete Silva.



El partido se igualó más mediada la primera parte y los visitantes gozaron de una gran ocasión. Fue en el minuto 23 en una acción de saque de banda. Martín Rafael conectó en banda con poco espacio con Silva, que lo hizo todo, se fue de Campillo, recortó en área pequeña y su remate lo salvó providencial con el pie Manu Táboas.



Tras el susto volvió el Arosa a percutir mucho más. Fue Beda, de espaldas dejándose caer a posiciones de mediapunta, el que armó la ofensiva, ya que el Coruxo trazó un plan para anular a Mon, con Gandoy y Trigo muy encima para que no pudiese recibir ni girarse. El Arosa empezó a encadenar llegadas a la media hora, pero le faltó un poco más de finura en el último pase y en la toma de decisiones en área. También en la finalización, puesto que en el 35 gozó de una clara opción. Centró Cotilla, Beda realizó una dejada de cabeza y remató en semifallo de Mon en posición inmejorable desde el punto de penalti, pero el balón no cogió puerta.



Tres minutos después uno de los asistentes canarios anuló por fuera de Javi Fontán un gol al Arosa, en un centro de Mon que cabeceó Ross. Los locales se fueron al descanso con buenas sensaciones de juego, pero sin recompensa en el marcador.



En la segunda parte el Arosa salió mucho más contemplativo y también más atrás, intentando iniciar en corto pero con muchas dificultades para progresar. El Coruxo se hizo con el dominio del partido y se fue a presionar hacia adelante robando muchos balones en mediocampo. Los vigueses tuvieron una gran ocasión antes de la hora de juego. Clarísima. Tras un robo al borde del área Mateo habilitó con su pase a Martín Rafael, cuyo disparo en el mano lo rechazó salvador Manu Táboas.



Con el Arosa muy incómodo y experimentado un notable bajón de prestaciones en el centro del campo, Jorge Otero movió el banquillo mediada la segunda parte, dando oxígeno con la entrada de Pedro García y Julio Rey. Mejoró el Arosa con las variaciones, se sacudió el dominio y empezó a tener más balón. Sin embargo llegó el gol del Coruxo, en un balón al espacio sobre Martín Rafael, que desde línea de fondo en banda derecha se sacó un gran pase de la muerte que remató desde el punto de penalti Mateo Míguez por toda la escuadra a falta de veinte minutos.



La producción ofensiva del Arosa en la segunda parte fue muy escasa. Hasta el minuto 82 no llegó la primera aproximación clara al área, en un centro de Fajardo que casi mete en su propia portería Crespo. En los últimos minutos sí se volcó el Arosa, con bastantes centros laterales y algún córner, pero el Coruxo fue un muro, no cometió errores y echó el candado para sumar su primera victoria en liga. A los visitantes se les vio muy nerviosos, presionados por su situacion, de ahí que acabaran el partido demasiado metidos en su campo después de haber sido mejores en la segunda parte. El Arosa lo intentó, pero no tuvo capacidad realmente para meter mano a su rival. Por tercer partido seguido el equipo de Jorge Otero se queda sin marcar y ayer, además, uno de los mejores del equipo fue Manu Táboas, que salvó dos ocasiones clarísimas. El Arosa tendrá que levantar el ánimo para intentar dar la sorpresa en el campo del líder Adarve el domingo.