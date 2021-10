Podemos propone acogerse a las ayudas de la Diputación para retirar la cruz franquista

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila reclama al gobierno local que preside el socialista Alberto Varela que cumpla con la Ley de Memoria Histórica y retire los nombres y simbología franquista de la vía pública. Los morados lo hacen, además, con una propuesta: Acogerse a la línea de subvenciones que acaba de sacar la Diputación de Pontevedra, y piden al PSOE que “non poña máis escusas e retire a cruz falanxista da fachada da Igrexa”.





Podemos reprocha al ejecutivo su tardanza en cumplir con la ley, “a pesar das continuas peticións dos partidos da oposición, dos colectivos en defensa das vítimas do Franquismo ou, incluso, a reconvención do Senado”.





La portavoz de los morados en Ravella, María de la O Fernández, señala a este

respecto que “tras sucesivos acordos plenarios, unha asistencia técnica, os permisos do Arcebispado e Patrimonio e, agora, unha liña de subvencións da Deputación, se o goberno local non actúa é por falta de vontade política”.





De hecho, desde Podemos lamentan que “pareza que haxa que estar rogando para que o PSOE cumpra a lei e quite un elemento que supón un escarnio para as vítimas do Franquismo e as súas familias”.





Apertura de fosa común

La formación celebra el anuncio de que la Universidad de Santiago de Compostela, gracias a los fondos estatales y a un convenio con la Xunta, va a abrir la fosa del cementerio general de Vilagarcía, pero incide en que “non esperabamos que isto acontecera antes de que se retire a cruz da Igrexa”.





Para la formación la cuestión es urgente e insta al Concello a actuar con “celeridade” tanto en lo referente a la simbología como al propio callejero. Recuerdan, en este sentido, que se encargó una asistencia técnica para este, cuyas conclusiones nunca se dieron a conocer.