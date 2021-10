BNG y EU ponen en duda el modelo de centro para mayores previsto en el Colexio das Monxas

Todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo el lunes en que la medallista olímpica Teresa Portela es más que merecedora del título de Filla Adoptiva, tras más de 15 años de vida personal y profesional en O Grove. Cosa distinta sucedió con la compra del Colexio das Monxas. Bronco fue el debate sobre todo entre el alcalde, Jose Cacabelos, y el portavoz del BNG, Eladio Outeiro. Su grupo y el de Esquerda Unida votaron en contra de cambiar el destino de la partida de 800.000 euros reservada desde hace años para el centro de día a la primera anualidad de esta compra, que ascenderá a un total de algo más de un millón de euros. El PP se abstuvo.





La oposición lamentó “enterarse pola prensa” de la operación y que el gobierno local “tomara unha decisión tan trascendental de maneira unilateral”, como indicó Outeiro. Y es que no se mostraran especialmente en contra de la compra, pero sí de las formas: “Nos podía informar xa por respecto institucional”, expuso la portavoz del PP, Beatriz Castro. Pero además, tanto el Bloque como EU mostraron desconfianza sobre los planes de, en lugar de abrir un centro de día, crear un centro socioasistencial para mayores porque sería “un fraude” y creen que el servicio es muy necesario, como comentó el portavoz de los últimos, José Antonio Otero, quien incluso pidió votar esta modificación presupuestaria por separado. Cabe recordar que el Ejecutivo de Cacabelos proponía también destinar el dinero del vial de A Bouza, en Monte da Vila, a otros inversiones pues no han sido capaces de llegar a acuerdo con todos los propietarios. Y EU ha apoyado en el pasado cosas parecidas, “cos ollos pechados e logo non eran o prometido”, explicó el izquierdista.





El regido se defendió: “Gobernar é tomar decisións, isto non é unha cuestión asamblearia, os veciños nos deron un aval político, unha maioría absoluta histórica”. También aseguró, a pesar de que Outeiro le pidió que tuviera en cuenta en envejecimiento de la población, que una villa del tamaño de O Grove “non precisa un centro de día de 30 plazas” y garantizó que el modelo previsto en el antiguo colegio “cumplirá perfectamente con todas as demandas e necesidades dos veciños, de conciliación, de atención, de actividades” para mayores y más aún, porque “con esta decisión imos cubrir a demanda de servizos sociais máis ampla da historia do Grove”, sentenció.





Tiene terrenos municipales

Cacabelos llegó a indicar que la propia Xunta avala este modelo porque la “maioría” de centros de día “están infrautilizados” y como ejemplo puso el de Cambados, asegurando que no es capaz de cubrir sus 40 plazas Asimismo defendió el precio pactado tras realizar la tasación oportuna y porque es el de “mercado”. Lo hizo sobre todo cuando BNG y EU recordaron que el Concello cedió terrenos para la ampliación del colegio en los años 50 y comentaron que quizás tendría que haber negociado una “contrapartida” que abaratara la operación porque, para Outeiro, el Concello parece un “Robin Hood rico”. Pero Cacabelos lo tildó de “demagogo” pues la realidad es que la orden es propietaria de todo y así consta en el Registro de la Propiedad.





Para el socialista la realidad es que “a oposición sempre está en contra dos veciños. Votaron en contra do auditorio, do PXOM e agora do colexio, é lamentable”, manifestó.