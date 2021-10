Cambados pone a girar un punto limpio móvil genérico y otro para cementerios, único en España

Cambados es pionero en la comarca en la gestión de esos pequeños residuos que uno nunca sabe muy bien dónde tirar y que a veces da pereza llevar al punto limpio. Precisamente se trata de dos unidades móviles, una genérica y otra específica para el cementerio de Santa Mariña –de la que no tienen constancia en toda España– y que han sido diseñadas específicamente para la villa. A partir del lunes recorrerá todas las parroquias y permanecerá cuatro días en cada una y en el mismo lugar siguiendo un calendario preestablecido. El primer destino será el aparcamiento del lavadero de A Modia (Vilariño).





El concejal de Servizos, Samuel Lago, explicó que, a diferencia de otros modelos del mercado, estos puntos limpios móviles han sido diseñados especialmente para Cambados, son más económicos y versátiles. El genérico tiene 16 ranuras para tirar desde todo tipo de pilas, hasta bombillas, ropa, radiografías, tapones, aerosoles, restos de botes de pintura, pequeños electrodomésticos, etc. Pero además hay otros huecos vacíos para futuras incorporaciones y por “eso decimos que está vivo”, explicó Carlos Martínez, CEO de Nós Solucións, la empresa cambadesa diseñadora y constructora.





Coste y funcionamiento

El coste total asciende a unos 14.000 euros y es una acción más del programa “Cambados limpo” que financia la Xunta con fondos europeos. Su funcionamiento es sencillo pues en el interior cuenta con unos contenedores convencionales que luego se vaciarán en el punto limpio para su envío a gestores autorizados. Pero además, se han tenido en cuenta los residuos y, por ejemplo, el de los fluorescentes está preparado con una cámara de aire y el punto de los cementerios cuenta con un pequeño mecanismo de presa para los restos de flores. Este también tiene una ranura para plásticos y otra donde se pueden echar las velas. De momento solo se instalará uno en el de A Pastora, por ser el más grande.





Lago recordó que son para uso doméstico y, por ejemplo, en el caso de restos de poda no se pueden echar agrícolas. También explicó que su objetivo “é achegar a reciclaxe ao punto de orixe dos residuos e axudar a que desaparezan os vertedoiros incontrolados facilitando o acceso aos usuarios”. Sobre todo para las zonas rurales, como expuso la alcaldesa, Fátima Abal, quien añadió que esta herramienta “é unha mostra máis do compromiso do Concello co medio ambiente e unha economía sostible”. De todos modos, el punto limpio y la recogida a domicilio de residuos susceptibles de ir allí sigue activa y es muy importante, sobre todo en el caso de voluminosos.





El concejal de Servizos subrayó que también ayudará a “reducir a factura económica” pues se evita el uso del contenedor tradicional cuyo traslado y tratamiento en Sogama es de los servicios más caros del Ayuntamiento. Además de que su destino es la incineración y no una correcta destrucción o reciclaje.





Días y lugares

Los días y lugares de estancia del genérico se pueden consultar en la propia estructura, de aluminio y que se moverá con un camión. Del 1 a 4 de cada mes estará detrás de la plaza de abastos; del 5 al 14 en el Campo da Festa de Vilariño; del 10 al 14 en A Modia; del 15 al 19 en el campo de la fiesta de Corvillón; del 20 al 24 en el aparcamiento de la iglesia de Castrelo; del 25 al 28 en la acera del colegio Salesianos y finalmente en el campo de la fiesta de Oubiña.