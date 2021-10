Decir que la política es mala es como decir que la medicina es mala cuando algún profesional falla. Habrá que esforzarse un poco para saber distinguir entre políticos que cumplen con su deber cívico y los que solo saben insultar, calumniar y mentir para alcanzar el poder por el atajo.





Hay individuos que se meten en política para apropiarse de lo ajeno, en ese caso demuestra que es un ladrón. Pero además si ese sujeto que tiene el poder delegado por voto en urnas y lo usa para destruir a sus adversarios es evidente que va contra los el interés general y la calidad de vida de la gente. Y en la actualidad sobra excitación política, pero tenemos que distinguir entre unos y otros. Si somos imparciales veremos la diferencia.





La política forma parte de nuestras vidas; siempre la hubo y la habrá, solo los dictadores la niegan y la prohíben a los demás.





En todo caso el nivel político de nuestros partidos deja mucho que desear, pero somos nosotros los que tenemos que tirarle de las orejas a quien corresponda. No es de recibo que la oposición de la derecha ponga palos en las ruedas mantenga tal intifada contra el gobierno, porque eso no es hacer política, es hacer obstrucción desde el momento que no hace propuestas para defender en el parlamento y convencer sin insultar, ni es necesario faltar al respeto para defender las ideas frente al legítimo gobierno, que no quieren reconocer.





El gobierno de España cada vez que pretende sacar una ley, la oposición de las derechas se opone con uñas y dientes. Lo hicieron con el divorcio, pero el que fuera secretario general del PP Álvarez Cascos, ya va por tercer divorcio. Votaron en contra del aborto, de la eutanasia, del matrimonio gay, pero Maroto alto cargo del PP hizo boda gay por todo lo alto con toda la plana mayor de su partido presente. Todo esto antes de Casado y ahora más desde que está al frente del PP. Vota en contra de todo lo que se mueve, en la pandemia, el decreto del gobierno para frenar la subida de la luz. Y va tan de prisa que está en contra de la ley de vivienda, “non nata”, para frenar los alquileres abusivos de los grandes grupos económicos, fondos buitre que el PP defiende el statu quo del entramo especulativo. Anuncia Casado que va a denunciar al Tribunal Constitucional en la confianza de ganar ya que disponen de mayoría conservadora.





Sin conocer la ley, salta a la vista que sobran razones para saber que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución (art. 47 ); que hace años los ciudadanos de la UE lo tienen resuelto. Los jóvenes no se pueden emancipar por la carestía de la vivienda. El Estado tiene el deber de hacer lo mismo que hicieron los países de la UE. A mí me pega que tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas solo piensan en engañar a los votantes, ya que también Zapatero prometió un ministerio de la vivienda sin resultados.





El PP dice, sin conocer la ley de vivienda, que va contra la propiedad privada, (art. 33 de la Constitución), es mentira porque no se priva de la propiedad a nadie. Amenazan que si la ley es aprobada no la cumplirán donde gobiernan. Así harán como los independientes catalanes, desobediencia civil.





Vaya con la derecha que presume, de ley y orden! Esta ley, según el gobierno, trata de evitar los carísimos costos de la vivienda provocada por fondos buitre, no afecta a los pequeños propietarios que alquilan pisos.





Los fondos buitre no sólo especulan encareciendo el precio de la vivienda, también corrompen a los políticos en las instituciones con cambios urbanísticos recalificando rustico que compran a precios tirados.





En este país hay que hacer leyes horizontales a favor de la ciudadanía. La democracia sirve para eso.