Más pintadas en Cambados y hasta un “asalto” nocturno a Fefiñáns preocupan al Concello

El Concello de Cambados hizo ayer un llamamiento a los más jóvenes para que valoren y respeten su patrimonio histórico tras la aparición de un nuevo grafiti de calado, esta vez en el muelle en forma de T. Si bien no resulta tan dañino como el del Muíño da Seca, que es BIC, no deja de ser un bien centenario, catalogado también y con protección especial. “Non queremos demonizar a ninguén, pero necesitan saber que fan dano ao patrimonio de todos e que son infraccións que imos perseguir”, explicó el concejal de Cultura, Tino Cordal. Es más, “se teñen inquedanzas artísticas hai espacios públicos e privados, sempre que non sexa groserías”. Estas también abundan en pintadas solitarias en el propio muelle o la Casa del Mar y hace no mucho en el Parque de Torrado, hasta que un menor tuvo que limpiarlas él mismo.



El autor, un joven cambadés de 26 años, fue pillado “in fraganti” por la Policía Local gracias a una llamada ciudadana; cosa que agradecen las autoridades pues, en el caso de A Seca, debido al tipo de material y su antigüedad –400 años– va a ser “moi difícil” dejarlo como antes. En este caso será Portos quien inicie el correspondiente expediente de sanción administrativa porque es de su titularidad, pero a las autoridades municipales les preocupa la “deriva” de la juventud, como señaló el edil de Patrimonio, Xurxo Charlín. Y es que hace unos meses el Pazo de Fefiñáns también sufrió un asalto.









“No vamos a hacer nada malo”





Una pareja de jóvenes cambadeses con un canal de Youtube donde se graban entrando en lugares abandonados y peculiares se coló de noche por la Torre del Homenaje, cruzó el Arco y llegó al bosque. El vídeo ya está en manos de la Guardia Civil y fuentes cercanas a la propiedad trasladaron a Charlín que no descartan denunciar.



Aparecen a cara descubierta y uno se jacta de haber tirado dos bolas de la balaustrada de la torre hace años y aunque asegura que “no vamos a hacer nada malo”, se queja de que solo es accesible para turistas, cuando al ser BIC debe haber un mínimo de visitas gratis al mes.