Harry no quiere volver a la jaula

La reina de Inglaterra no gana para disgustos con su nieto Harry. Lo de que el muchacho quería independencia por lo visto no era una fase, era un plan de vida; y parece que no tiene intención de acudir a más eventos de la Familia Real británica que los estrictamente necesarios. Así que él y Meghan, convertida popularmente en la Yoko Ono de los Windsor, no estarán presentes en la fiesta en honor a Lady Di que se celebrará en el Palacio de Kensington para agradecer a los donantes su aportación para hacer la estatua de la princesa de Gales. Igual es que a Harry no le gustó cómo quedó... FOTO: Harry y Meghan, siempre juntos | efe