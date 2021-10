“Es un partido muy importante”, dice Pablo Álvarez el técnico del Navalcarnero

El Navalcarnero llega mañana a A Lomba (19 horas) sumido un bache de resultados al igual que el Arosa. El equipo madrileño empezó bien la liga en casa, con victorias ante la UD Llanera y el Coruxo, pero baja sus prestaciones a domicilio ya que perdió en Segovia 3-1, y ante el Adarve y el Palencia Cristo Atlético por 3-0. Suma 7 puntos, los mismos que el Arosa, tras empatar sin goles en su último duelo en casa ante el Avilés. LLeva tres partidos seguidos sin marcar en liga y el miércoles cayó en Copa Federación ante el Guijuelo, de Tercera RFEF, por 2-1.



Al frente del Navalcarnero está el técnico más joven de la categoría, Pablo Álvarez, de tan solo 27 años y que las dos últimas temporadas dirigió en Segunda B al Izarra. “Para nosotros es un partido muy importante y vamos a Vilagarcía con ganas de hacer las cosas bien”. Los madrileños partirán hoy hacia Galicia tras el entrenamiento y se alojarán en Vigo. “Empezamos bien pero ahora estamos en una dinámica no positiva y queremos cambiarla ante el Arosa”.



El Navalcarnero se caracteriza por poner en práctica un juego muy combinativo y asociativo, pero de momento es el peor equipo como visitante con tres derrotas en sendos partidos y tras haber encajado 9 goles y marcado solo 1 a domicilio. “Fuera de casa nos está costando encontrar nuestra mejor versión, estamos en la búsqueda del equilibrio entre nuestro estilo y los resultados positivos. Hemos intentando diferentes cosas pero ni de una manera ni de otra conseguimos dar con la tecla, esperamos cambiarlo esto domingo”, dice el entrenador madrileño, que trabajó como preparador físico para la selección de China y en el San Sebastián de los Reyes.



Desde Madrid ven al Arosa como “un buen equipo que lleva una dinámica de resultados parecida a la nuestra, tienen buenos jugadores y seguro que nos lo van a poner muy difícil”. Será la primera vez en la historia que se enfrenten en liga Arosa y Navalcarnero. Pablo Álvarez prevé “dos equipos con una propuesta combinativa en un campo de buenas dimensiones aunque el césped no esté en buen estado, pero creo que será muy igualado y decidido por detalles”. Para ambos equipos es importante por la necesidad que tienen de romper sus rachas negativas. En los madrileños no estará el central David Uña, ex del Compostela, que tendrá que cumplir un partido de sanción.



El objetivo del “Naval” es la permanencia, según explica su entrenador, que habla de una liga “sumamente igualada” en la que “Pontevedra, Compostela, Salamanca y Coruxo están llamados a estar arrriba, además Palencia tiene un buen equipo joven y el Adarve ha empezado muy bien, por lo que va a estar igualada también esa pelea”. Por último, Pablo Álvarez destaca como algo muy bonito “poder jugar en un campo como el del Arosa con tan buen ambiente en las gradas”.