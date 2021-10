Ravella recurre a fondos estatales para convertir O Ramal en una zona verde

El Concello de Vilagarcía proyecta una gran zona verde que dé continuidad al parque Miguel Hernández para la parcela de O Ramal que acaba de adquirir a la Autoridad Portuaria. Para poder financiar la actuación en un espacio que tiene 6.800 metros cuadrados y que está pegado a la playa de A Concha el gobierno local de Alberto Varela ha decidido recurrir a los fondos del Plan Nacional Turístico Xacobeo convocados por el Ministerio. Vilagarcía solicita una subvención cuyo montante total asciende a 3,4 millones de euros. Estos, como es lógico, no solo se destinarán a la citada parcela de O Ramal, sino a desarrollar diferentes acciones encaminadas a modernizar y hacer más atractivo el municipio desde el punto de vista turístico.



De hecho la idea de ejecutivo socialista es llevar a cabo un total de 17 actuaciones vinculadas a conceptos como la competitividad, la transición ecológica y digital y la eficiencia energética.



Además de convertir la desangelada parcela de O Ramal en un espacio verde para disfrute ciudadano con estos fondos el gobierno local busca financiar la construcción de las piscinas al aire libre de la playa.





Turismo inclusivo





Desde Ravella entienden que el turismo debe ser inclusivo, de ahí que una de las acciones para las que piden subvención sea la de llevar a cabo un plan de señalización turística en braille y mediante pictogramas.



Las ideas de Ravella no se agotan ahí, dado que hay más acciones a desarrollar en caso de que finalmente se les otorguen los 3, 4 millones de euros solicitados. De hecho pretende en el ejecutivo local la restauración ambiental del tramo que enlazará la Vía Verde do Salnés con la red de Ciclovías. De esta forma se busca favorecer medios de transporte como la bicicleta -o incluso ir a pie- frente al uso de vehículos de motor. De hecho se prevé la creación de estaciones BTT vinculadas a las rutas cicloturistas existentes, así como puntos de recarga para sillas de ruedas, bicicletas y patinetes eléctricos apostando no solo por la citada inclusión, sino también por la sostenibilidad.





Hacia lo digital





Entre los planes de Ravella están también dar un impulso tecnológico al turismo con perspectiva de futuro. De ahí que una de las propuestas sea la conversión de la Oficina de Información Turística en una de tipo inteligente con señalización digital. En la misma línea se plantea un sistema que conecte (también en lo digitla) a la red de ciclovías con el proyecto “Eurovelo” del Camiño de Santiago en bicicleta. También se plantea una nueva web con aplicaciones y contenidos multimedia y proyección en las redes sociales.





Cambios en la iluminación





Ya en lo referente a la eficiencia energética la propuesta de Ravella incluye la renovación y el paso a la tecnología led del alumbrado público de zonas como el paseo marítimo, espacios de ocio y parques, las ciclovías o las zonas incluidas en el Camiño de Santiago. También se propone financiar a través de esta línea la instalación de iluminación eficiente en las piscinas recreativas a construir en la playa de A Concha y en la parcela de O Ramal.



El Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22 tiene como finalidad financiar actuaciones que sirvan para impulsar los Camiños de Santiago como producto cultural y patrimonial en todo el territorio estatal. Los fondos son europeos con gestión del Estado.