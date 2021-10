La ANPA de Palmeira tacha de “lamentable ataque” la respuesta del Concello a sus demandas

La junta directiva de la ANPA del colegio de Palmeira, en su totalidad, emitió ayer un extenso comunicado para responder al “ataque” desde el Concello de Ribeira en torno a las quejas presentadas por el colectivo de padres y madres contra el Ejecutivo local por no informarles sobre las medidas acordadas en el pleno municipal para la defensa de las aulas de Educación Infantil que la Consellería de Educación decidió eliminar en el centro. Estas quejas fueron admitidas por la Valedora do Pobo y el Ejecutivo ribeirense acusó a la ANPA de “buscar enfrontamentos”.



Desde la asociación quieren dejar claro que “nunca houbo intención de ataque ao Concello. Actuamos sempre ao abeiro do dereito á libre manifestación, declaración e solicitude de esixir unha resposta aos nosos responsables, en nome dunha gran parte dos que conformamos a comunidade educativa, ante unha situación onde se ataca directamente á calidade no ensino público”.



El Concello consideró que la ANPA “responde antes a buscar o enfrontamento contra quen ostenta o Goberno local que á efectiva defensa do ensino e aos seus intereses“, y sobre esto, la junta directiva asegura que “esta información é falsa!”. “Coma representantes dunha asociación de nais e pais dun centro público educativo, entra dentro das nosas competencias e obrigas, defender aos centos de pais e nais que ven como os seus fillos son vítimas das decisións tomadas polos que se supon deben defender a súa educación e o seu futuro”, exponen en el comunicado.









Sin respuestas





“Sen atacar primeiro ao Concello” reiteran, “o primero paso desta ANPA foi apoiar á directiva e ao Claustro do CEIPP de Palmeira nas súas demandas nunha concentración o 1 de xullo no patio do colexio onde se lle pedía á Xefatura Territorial e á Inspección que non despedisen a dúas mestras de Educación Infantil. O segundo paso, foi acompañar á directora do centro a unha entrevista co alcalde, onde se lle solicitou a seu apoio fronte ao xefe territorial para tratar de que reconsiderase a súa decisión. A resposta do máximo responsable do Goberno local foi que 'non podía ir en contra do seu partido pero que falaría con el' pois, tras explicarlle as necesidades das nosas crianzas, entendía que a lo menos unha das dúas aulas perdidas debería manterse”, explican.



“Como resulta obvio, non se conseguiu nada”, lamenta la ANPA, “a pesar de que nese tempo de agarda se recolleron centos de persoas de todo o concello e se colocaron carteis nas súas casas e negocios manifestando o seu desacordo pola perda desas aulas. Máis de 2.000 sinaturas foron presentadas ante a Xefatura Territorial o 8 de Xullo, sen resposta pola súa parte ante a voz da comunidade escolar. Ademais, neses días todas as entidades políticas con representación neste Concello (BNG, PBBI, Suma e PSOE) amosaron o seu apoio a nosa causa tanto a nivel local como incluso no Parlamento de Galicia”.



La falta de respuesta de las administraciones llevó a la ANPA a iniciar una serie de concentraciones para que se escuchasen sus protestas, sumándose a iniciativas como “Coles Negros” y uniéndose a todas las ANPA de los centros educativos del municipio para hacer visibles sus quejas. “Pero nin nos ven nin nos oen”, sostienen.



Por todo ello, decidieron echar mano de la Valedora do Pobo, que ahora admite sus quejas y obliga al Concello de Ribeira a responder al colectivo. Con todo, la junta directiva de la ANPA queda “á enteira diposición” de cualquiera de los responsables del Gobierno local que lo estimen oportuno para tratar de resolver este asunto.