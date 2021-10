El líder Villalonga recibe al Céltiga en el derbi de otra jornada muy atractiva

La cuarta jornada de Preferente Sur en su grupo A viene cargada de interesantes partidos en O Salnés para los representantes arousanos. Una oferta diversa y muy apetecible que se inicia ya en jornada matinal. A las 12 horas en A Bouza el Umia de Sergio Martín calibra el potencial del sorprendente Beluso, que poco tiene que ver con el equipo que no opuso resistencia el pasado año en el grupo. Los visitantes llegan cuartos a Barrantes con 6 puntos, solo 2 más que los locales. También a las 12 horas pero en el Municipal de Meis juega su partido como local el filial del Pontevedra ante el Ribadumia. El equipo de Yago Yao visita a uno de los “cocos” de momento del grupo, puesto que los de Luismi están invictos con 7 puntos. El Ribadumia, con 4, necesita empezar a sumar de 3 para afianzar en el top 5 que accede a la segunda fase por el ascenso a Tercera RFEF.



Si la jornada matinal es atractiva, por la tarde se juegan partidos que también prometen fuertes emociones. En San Pedro el líder Villalonga recibe al Céltiga de Edu Charlín. Un duelo de rivalidad que se ha convertido en un clásico en las últimas décadas en O Salnés tanto en Preferente como incluso en Tercera. Charlín considera al Villalonga el gran rival a batir del grupo, de momento los celestes llevan pleno de victorias, pero saben que en los derbis todo se iguala. También a las 17.30 horas en Burgáns el CJ Cambados recibe al segundo filial del Celta, al Gran Peña, que viene de ganar al Portonovo y está recibiendo muchos elogios por los técnicos que se cruzan en su camino en estas primeras jornadas. Difícil papeleta para el equipo de Rubén Cornes “Pénjamo” que intentarán resarcirse de la derrota por 4-3 la pasada jornada en Beluso. A las 17.15 en Baltar el Portonovo confía en darse un baño de confianza ante el Moaña, que de momento no es capaz de cogerle el ritmo a la categoría y ha perdido sus tres partidos. Por último, el Xuventude Sanxenxo tiene una complicada salida a Vigo, concretamente al campo del Valladares, que es segundo con 7 de los 9 puntos en juego sumados. El equipo de Nel Blanco busca cambiar su dinámica y elevar el nivel competitivo en una temporada por los problemas para confeccionar la plantilla.