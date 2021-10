El BNG de Ribeira pide al alcalde que deje de atacar a la comunidad escolar y a las ANPA

El BNG de Ribeira ratifica su apoyo a la comunidad escolar del municipio y, especialmente, a las Asociaciones de Madres y Padres después de las declaraciones vertidas sobre esta temática hace unos días por el gobierno local de Manuel Ruiz Rivas. Los nacionalistas recriminan al ejecutivo del Partido Popular que busque “confrontar” por desarrollar acciones que, a juicio del Bloque, solo “perseguen defender o dereito básico de ter unha educación pública e unha atención de calidade para a rapazada”.



El BNG censura abiertamente las declaraciones y postura del gobierno local al que acusa de “dedicarse a atacar á comunidade escolar no canto de traballar para deter a vaga de recortes que está aplicando o seu partido nos centros educativos de Ribeira, onde reduciron máis de 18 profesores e profesoras”.



El edil del Bloque, Luís Pérez Barral, explicó que el gobierno del Concello tiene la obligación de defender los intereses de los vecinos de Ribeira “por encima dos intereses do Partido Popular”. Respecto a esto declara que “xa sabemos que prefire obedecer a Feijóo e atacar á comunidade escolar que lexitimamente actúa para defender un ensino público de calidade”.



Los nacionalistas consideran que el alcalde y su equipo deberían ponerse a trabajar para instar a la Consellería de Educación a revertir los recortes en los centros educativos del municipio, pues “están provocando consecuencias negativas entre o profesorado e o alumnado, especialmente naquel que ten máis dificultades”.



Así pues Pérez Barral cree que si el regidor estuviese preocupado por la educación pública “tería reunido ao Consello Escolar Municipal que leva anos sen convocarse, incumprindo a súa propia regulación”. El concejal nacionalista pide que “paren os ataques contra a comunidade escolar e convoquen ese órgano de decisión de inmediato para tratar asuntos tan importantes como as consecuencias dos recortes, as necesidades de cada centro para afrontar a pandemia ou a coordinación entre os centros do concello”. l