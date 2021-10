Victoria con agonía del solidario Arosa en un triste patatal

AROSA SC 1 - 0 CDA NAVALCARNERO









No fue una victoria de color de rosa, sino muy sufrida y peleada, con la afición en A Lomba conteniendo el aliento hasta prácticamente la última jugada, pero el Arosa consiguió su objetivo de zanjar su mala racha de resultados al derrotar al Navalcarnero con un solitario gol de Luismi en la primera parte. Dos victorias en A Lomba con sendos goles de córner. Nadar y guardar la ropa, un sistema que se le da bien al equipo arlequinado porque tiene muchos jugadores que conocen el oficio.



Después de varios partidos con buenas sensaciones ayer lo único que importaban eran los puntos, lo entendió el sector de la grada de preferencia que animó sin parar, sobre todo en los momentos más difíciles. Y el Arosa sacó el partido adelante el día que lució el rosa en su equipación para contribuir a la lucha contra el cáncer de mama. La vicepresidenta de Adicam realizó el saque de honor y el club vendió todas las camisetas de juego de ayer para donar fondos a esta asociación de afectadas por esta lacra.



La imagen del club sale reforzada, por contra la de Vilagarcía y la de los responsables del Concello quedó muy dañada por el pésimo estado del terreno de juego. El Arosa y su afición están en Segunda RFEF, pero la Fundación de Deportes parece que sigue en Regional, incapaz de tener el césped presentable ante la mirada ahora también desde fuera de Galicia, como Madrid en el caso de ayer.



El Navalcarnero no salió a especular en A Lomba, con un dibujo 5-2-1-2 el equipo madrileño le dio mucha amplitud al campo y movilidad, por lo que al Arosa le costó asentarse en los primeros minutos. Julio fue titular por primera vez esta temporada en A Lomba, formando sociedad en la banda derecha con Javi Fontán. La primera aproximación local fue a los doce minutos, con pase de Beda en la frontal para Luismi, cuyo disparo cruzado repelió el portero madrileño. Pese a esta oportunidad, fue el Navalcarnero el que tuvo más el mando en los primeros veinte minutos ante un rival que no acababa de ajustar las distancias en el mediocampo para poder robar. El Navalcarnero tuvo una ocasión muy clara para hacer el 0-1 en el minuto 17. Profundizó con pase interior por la izquierda, centró abajo Adrián Espósito y remató en boca de gol Sergio Navarro, pero salvó Manu Táboas con el cuerpo muy atento. El “Naval” estaba siendo mejor, más profundo, con jugadores entrando de segunda línea y haciendo daño. Al Arosa le tocó apagar fuegos.



Aunque empezó con dudas con balón, con el paso de los minutos Ross ganó en seguridad en el centro de la zaga junto a Piay. Mon quiso retrasar su posición para armar el juego desde campo propio y el Arosa dio claramente un paso adelante. Las mejores opciones locales nacieron cuando fueron capaces de presionar tras pérdida cerca del área rival, ya que los madrileños en un exceso de confianza quisieron salir con pases en corto y no hacer despejes.



Así fue la opción que tuvo Julio en el minuto 34, pero optó por pasar a Mon en vez de rematar desde la frontal del área. El Arosa encontró el gol en su cuarto córner de la primera parte, lanzado con potencia y precisión por Mon al primer palo. Allí estaba Luismi para cabecear al fondo de la red y aprovechar el buen servicio de su compañero. El gol espoleó al Arosa y a su público, por lo que el equipo siguió desplegado en campo contrario pisando área hasta el descanso.



La segunda parte empezó con un clara opción de los locales para hacer el segundo. En el 46 otro error por falta de contundencia de la zaga visitante dio a Luismi otra buena oportunidad. El vigués remató de volea de zurda en potencia y el portero Aitor sacó unas buenas manos para despejar a córner.



En el 55 tuvo otra Lusimi tras el enésimo regalo defensivo de la tierna defensa visitante. No hubo entendimiento entre un central y el portero y el balón le quedó a Lusimi en la frontal con el meta en el punto de penalti. El remate a colocar del delantero del Arosa lo atrapó Aitor en su carrera hacia atrás. El técnico del Navalcarnero Pablo Álvarez trató de dar más mordiente a su ataque con la entrada de Mendes, que en su primera acción le sacó una amarilla a Ross muy protestada. Mediado el segundo tiempo el Navalvarnero fue empujando hacia su área al Arosa, cada vez más exigido en acciones defensivas. Los visitantes tuvieron una doble llegada muy clara en el 73, pero primero Alberto Martín y después Piay salvaron tirándose al suelo en área.



Jorge Otero intentó dar oxígeno a su equipo con la entrada de Nuño y Porrúa por Mon y Julio a falta de un cuarto de hora. El Arosa fue a frenar a su rival a campo contrario y lo consiguió tras los cambios, pero a partir del 87 el equipo se echó atrás y el Navalcarnero tuvo su gran ocasión en un balón por el centro que le llegó solo a Javi Ontiveros, que tuvo el empate en su remate, pero entre la defensa y Táboas lo evitaron in extremis mientras la afición en la grada contenía la respiración. El propio Ontiveros tuvo otra opción de remate en área en el 93. El Arosa echó el candado de nuevo, con dificultades, pero logró su objetivo y corta la dinámica negativa, a diferencia de su rival.